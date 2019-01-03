桃機3起攜違規肉品入境 海關防疫升級

財政部關務署台北關表示，3日截至晚間8時共有3起違規攜帶肉品入境的案件，其中包括肉鬆麵包等食物，3名旅客分別被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣20萬元與3萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年1月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）3名旅客今天入境桃園機場時，因違規攜帶肉製品，分別被處以20萬到3萬元罰鍰。另外，受到去年底在金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，國境各單位也持續加強防疫層級。

財政部關務署台北關晚間表示，今天截至晚間8時共有3起違規攜帶肉品入境的案件，包括大陸籍旅客胡姓旅客攜帶0.5555公斤人參果及肉鬆麵包，台灣籍徐姓旅客攜帶1.126公斤含豬肉的雞仔餅，德國籍旅客攜帶1.825公斤的豬肉香腸，3人分別被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣20萬元與3萬元。

海關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，已違反動物傳染病防治條例規定。

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，自2018年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰20萬元，第二次再違規開罰100萬元，罰鍰大幅加重，但幾乎每天都有傳出旅客違規攜帶肉製品遭罰鍰的案件，並未有減少趨勢。

另外，受到去年底在金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，包括台北關、農委會動植物防疫檢疫局等各單位也持續加強防疫層級，除了加強在機場內外的各項宣導外，也呼籲旅客注意非洲豬瘟疫情的嚴重性。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：張銘坤）1080103