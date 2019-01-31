春節常見烹調失火 防火謹記兩要點

台北市消防局31日表示，統計近2年春節期間火災件數共251件，造成2死、6傷，肇因又以爐火烹調居冠，呼籲民眾謹記「人離火熄」、「湯不滿」等要點，以避免憾事發生。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）春節將至，台北市消防局今天表示，統計近2年春節期間火災共251件，造成2死、6傷，又以爐火烹調原因居冠，呼籲民眾謹記「人離火熄」、「湯不滿」要點，以避免憾事。

北市消今天發布新聞稿表示，近兩年春節期間（除夕至元宵）共發生251件火災，造成2人死亡、6人受傷。分析火災起火原因，第一名為爐火烹調、占39.8%；其次為電氣因素、占19.9%。

進一步分析，北市消指出，爐火烹調起火原因主要為煮焦、占94%；其次為抽油煙機積垢、占4%，以及油鍋起火、占2%。

另外，烹調時的狀態以「人在家忘記烹調」及「外出」最多，各占46%件及32%。

北市消呼籲，民眾應謹記「人離火熄」、「湯不滿」要點，避免食物長時間烹煮而焦化起火，或是溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，易生危害。

若遇油鍋起火，應將瓦斯關閉，初期可蓋上鍋蓋後再用濕毛巾完全覆蓋，切勿以水滅火或試圖移動油鍋。

北市消建議，餐廳飲食業者應定期拆卸排油煙機和排油煙管，並清除內部累積油垢，否則油垢長期堆積又遇烹飪熱氣和火焰熱度，就極易引起火災。（編輯：李錫璋）1080131