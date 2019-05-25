男子疑妻外遇 剁妻手指遭起訴

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣一名男子懷疑妻子外遇，今年2月間傷害妻子，甚至手持柴刀剁斷妻子右手2指當教訓。新竹地檢署日前偵結依強制性交、重傷害、妨害公務等罪嫌起訴他。

檢調調查，這名男子因懷疑妻子外遇，在2月間涉嫌虐待妻子，不但扯妻子頭髮，還掐頸罰跪，一度因情緒控制不佳，拿柴刀傷害妻子，妻子曾向外界求救卻被男子發現，慘遭毒打。

檢調表示，男子因發現妻子收拾行李準備離家，手拿柴刀劃傷妻子，甚至剁掉妻子右手2指。當晚，妻子因受傷嚴重，趁機跑到鄰居家求救，男子持刀跟上逼迫妻子回家，妻子再次逃跑、男子開車追。

警方表示，附近民眾見男子持刀追殺他妻子，報警處理，趕到發現他妻子傷勢嚴重，先行送醫，卻未發現男子。員警在返程途中，發現男子發生交通事故，將男子送醫，男子卻在醫院大鬧要找妻子，最後員警將他制伏。

男子應訊時否認犯行，強調他吃了安眠藥，不清楚發生什麼事情，只記得有拿柴刀的邊緣，敲妻子的頭，說法避重就輕。不過，妻子及鄰居指證歷歷，還有醫院診斷證明佐證，檢方將男子依強制、強制性交、重傷害及妨害公務等罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1080525