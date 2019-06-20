更多編輯台推薦新聞：
香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求
兩岸

香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求

早安世界》立院三讀 為中國發展組織可關7年以上罰1億元
早報

早安世界》立院三讀 為中國發展組織可關7年以上罰1億元

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用
國際

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
長榮空服員下午4時起罷工 首日影響33航班
首頁 / 社會

立委初選定暫時狀態案遭駁 葉宜津抗告

最新更新：2019/06/20 14:50

（中央社記者蕭博文台北20日電）民進黨立委葉宜津就立委初選聲請定暫時狀態，一審遭駁。案經抗告，高院今天開庭。葉的律師表示，葉受有未經政黨提名的損害；民進黨律師則主張，有無政黨支持不影響參選權。

民進黨布局2020立委選舉，舉行立委初選民調，台南市第1選區現任立委葉宜津初選失利，敗給前台南市議員賴惠員。

葉宜津初選後表示，提名涉嫌賄選或違規的人，民進黨要如何面對選民檢驗，並向台北地方法院提起「確認民意調查無效」訴訟（本訴），及聲請定暫時狀態處分，即本訴判決確定前，民進黨不得公告提名名單。

一審北院以葉宜津未繳納裁判費，且逾期仍未補正為由，駁回葉宜津本訴請求，另外也駁回定暫時狀態處分的聲請。

葉宜津針對定暫時狀態處分案提起抗告，台灣高等法院今天開庭。

葉宜津的委任律師當庭表示，已確定不會再提本案訴訟，但不會撤回定暫時狀態處分的抗告。

民主進步黨的委任律師則表示，中央黨部已於5月23日公告立委提名候選人名單，定暫時狀態處分案已欠缺權利保護的必要，主張葉宜津抗告無理由。

葉宜津委任律師還說，葉宜津參與初選應受有合法、正當的程序保障，民進黨公告提名名單將使葉宜津遭受未經政黨提名的損害。

民進黨委任律師則表示，有無政黨支持並不影響參選人的參選權，若要求民進黨在本訴判決確定前不得公告提名名單，也會造成民進黨無法提名候選人的損害。

法官聽取雙方主張後，諭知全案候核辦。（編輯：屈享平）1080620

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報