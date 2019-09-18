失智長者翻牆出走 警方尋人任務超展開

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）家住玉里鎮的75歲賴姓長者因失智症及慢性疾病於安養中心療養，日前凌晨3時許從安養中心翻牆離開，下落不明。家屬報案後，警方尋人任務超展開，終於將人平安送返家團聚。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，玉里派出所日前獲報轄內一家安養中心有長者翻牆外出，遠在台北工作的兒子電詢親朋好友均不知其去向，請求警方緊急協尋。

玉里派出所副所長王正男、警員蔡振昌受理案件後，立即通報勤務指揮中心，發動各所協尋，但苦尋數小時後都沒有結果。

蔡振昌突然靈機一動，至台鐵玉里火車站詢問站務人員，是否看見有長者獨自購票搭乘火車？站務人員想起清晨近7時許，有一名自言自語老翁購買火車票。經察看售票口監視器畫面確認為賴姓長者，並由站務人員協助查出他購票要到瑞穗火車站。

兩名員警隨即趕往瑞穗車站找人，不過，詢問站務人員及調閱車站監視器畫面卻發現長者並未出站。這個時候尋人任務陷入膠著，兩名員警也疲憊不堪，決定抱著一絲希望前往長者的玉里鎮松浦里老家察看，可惜也不見其蹤跡。

當兩名員警尋不著人而大失所望準備返回派出所時，松浦里附近鄰居突然提及，賴姓長者年輕時常會至松浦橋下與人聊天。

獲得這個線索後，兩名員警立即前往尋人，果真在松浦橋下找到賴姓長者，並確認他精神狀況尚佳、無外傷，只是飢腸轆轆，隨即通知家屬及安養中心辦理撤尋。賴姓長者的兒子也從台北趕回接到父親，對派出所員警費盡千辛萬苦奔波尋人深表感謝。

玉里警分局長呂育騰表示，家中若有失智長者，提醒家屬應為其佩戴防走失手鍊，方便必要時及時聯絡，也呼籲民眾對於失智長者應多一些關懷與陪伴，盡可能不要讓長者獨自一人外出，以免發生危險。（編輯：戴光育）1080918