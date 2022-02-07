全國春節加強取締酒駕 8天共828件

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內政部警政署7日晚間發布新聞稿表示，統計春節連假1月30日至2月6日止，全國取締酒駕共828件，有595件送辦；另為落實速度管理，2月底前32處區間測速裝置恢復執法。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）為落實政府防制酒駕政策，警政署今晚表示，統計春節連假1月30日至2月6日止，全國取締酒駕共828件，有595件送辦；另為落實速度管理，2月底前32處區間測速裝置恢復執法。

警政署今晚發布新聞稿表示，為落實政府防制酒駕政策，並配合刑法第185條之3修正條文自今年1月30日生效，農曆春節期間要求各警察機關針對餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點加強執法，以維護交安和治安。

根據警政署最新統計資料顯示，春節期間1月30日起至2月6日止，全國警方共計取締酒駕828件，其中移送法辦有595件。

警政署指出，春節連假期間警方執法強度不變，但仍發生酒駕A1死亡交通事故2件、A2死傷事故78件；相較去年春假（民國110年2月10日至16日）的酒駕A1事故6件、A2事故129件，分別減少4件（減幅66.67％）和減少51件（減幅39.53％），充分展現酒駕執法成效。

針對上述酒駕肇事依公共危險罪移送案件，警政署分析，今年A1事故，除當事人已死亡仍在追查飲酒處所外；A2事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，已要求各地警方分別溯源追查提供飲酒的場所業者，有無共同善盡防制酒駕（協助代駕）責任，運用第三方警政督促其善盡社會責任。

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警政署提到，為維護交通安全和落實速度管理，今年1月24日起已有5個縣市、共7處區間測速裝置恢復執法，分別為新北市、台南市、台東縣、花蓮縣及雲林縣，且統計至2月6日止，共舉發超速違規760件。

同時，今年2月底前還將有25處區間測速裝置會陸續恢復執法。警政署強調，運用科技執法並非是為了開單，目的是要降低交通事故發生，促使駕駛人養成良好駕駛習慣。（編輯：郭諭儒）1110207