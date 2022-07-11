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退休校長誆稱通靈詐騙逾億 判刑13年定讞

2022/7/11 11:40
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（中央社記者林長順台北11日電）新竹縣彭姓退休女校長與2名女子組成詐騙團體，誆稱有神力，鎖定年邁、患憂鬱症民眾，可花錢買玉器消災詐騙逾新台幣1億元。最高法院今天判處彭女有期徒刑13年。全案定讞。

新竹地檢署起訴指出，民國104年至107年彭女在新竹地區宮廟行走，觀察參拜民眾，鎖定看起來心情不佳、或年邁可欺、罹患憂鬱症民眾，主動上前聊天，假借關懷，並以退休校長身分取得對方信任。

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彭女在民眾卸下心防後，再介紹給假扮靈媒的林姓女子，向被害者誆騙有冤親債主、有業障等，將帶來災難，要購買玉器、或辦法會才能消災，也陸續誘導對方投資珠寶空殼公司行騙。吳姓女子則向民眾誆稱林女具有神力，幫助林女詐欺。

新竹地方法院一審依詐欺罪判處彭女16年、林女18年、吳女2年徒刑。台灣高等法院改判彭女13年、林女15年、吳女2年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：方沛清）1110711

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