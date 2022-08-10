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涉虛增13億營收 互億科技董事長遭起訴

2022/8/10 11:48
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（中央社記者蕭博文台北10日電）互億科技董事長廖年豐涉嫌假交易，虛增營業收入達13億餘元；章姓董事則涉嫌操縱互億股價，已實現與擬制性獲利合計逾億元。北檢今天依證交法起訴廖男、章男等4名被告。

台北地方檢察署起訴指出，互億科技公司原本營業項目為USB、路由器等電腦零件設備生產與製造，但因同業競爭激烈、廠商削價競爭，導致營收逐漸下滑，而轉型為電子零件產品三角貿易買賣業。

北檢查出，互億科技自民國101年起營收即呈現虧損狀態，103至106年間從事三角貿易營業收入均未超過新台幣5億元，利潤、毛利率遠低於同業；廖年豐等人為避免遭終止上市並維持股價，涉嫌自107年至109年間進行虛偽交易。

廖年豐等人利用境外紙上公司，以過水循環交易模式，虛增107至109年度營業收入合計達13億餘元，占同期間財報總營收14億元的96.67%，足以影響理性投資人在投資市場上的判斷。

此外，章姓董事因持有公司大量股票，為維持持股價值，除與廖年豐共同虛增營收，還以相對成交、連續高價買入方式拉抬股價，並伺機逢高出脫持股套利，已實現獲利2749萬餘元，擬制性獲利8944萬餘元。

檢察官認為，廖年豐、章姓董事、黃姓被告、陳姓被告涉犯證券交易法財報不實罪嫌，章姓董事、陳姓被告另觸犯證交法操縱股價罪嫌，依法起訴。

起訴並指出，廖年豐、章姓董事、陳姓被告坦承犯行，犯後態度良好，章姓董事並自動繳交部分犯罪所得，請法院斟酌量處適當之刑。（編輯：張銘坤）1110810

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