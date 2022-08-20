新北新莊殺人案 檢方聲請羈押凶嫌林姓男子

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北地檢署今天指出，涉嫌新莊區持刀殺人的林姓凶嫌，解送地檢署偵訊後，檢察官認為林嫌犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，已經向法院聲請羈押。

新莊警分局表示，19日晚上據報，新莊區新莊路某處住宅發生命案，林姓男子被發現倒臥地上，經消防人員送醫後仍不治。

警方表示，21歲林姓死者與女友在新莊租小套房同住，2人共同友人23歲林男因無處落腳，借住他們的住處。

警方調查，林男19日晚上自外回到租處，目睹女友與借住家中的23歲林姓友人睡在同一張床，醋勁大發而起言語衝突，死者與凶嫌發生扭打。凶嫌持折疊刀朝林男猛刺，造成被害人失血過多死亡，現場有明顯打鬥痕跡。

檢警今天下午相驗，死者胸、頸、肩膀共有10多處穿刺及刀劃傷，其中主要致命傷為左胸3刀。

林嫌落網後情緒激動，不願配合警方作筆錄。今日清晨才向警方供稱，因不滿睡夢中遭死者飆罵，加上對方先動手才會誤殺。警詢後，警方依殺人罪嫌將林男移送。

檢方指出，被告觸犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，並有事實足認其有逃亡事實、湮滅證據及勾串證人，且有反覆實施之虞，建請法院羈押被告。（編輯：戴光育）1110820