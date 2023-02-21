4企業與法務部簽約加入事業群 幫更生人復歸社會

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（中央社記者劉世怡台北21日電）法務部積極培養受刑人在獄中學習工作技能，協助出獄後穩定就業復歸社會，邀集企業加入「更生事業群」；法務部今天與宜聯鋼鐵等4家企業簽署合作契約，期許幫助更多更生人。

法務部發布新聞稿指出，落實矯正教化，幫助受刑人出獄後能夠順利復歸社會，部長蔡清祥提出「更生事業群」概念，透過與優質企業合作及更生保護會推行自營事業模式，提供更生人穩定、安全的就業環境及工作保障；為擴大「更生事業群」網絡，法務部委由財團法人台灣更生保護會積極辦理。

兼任台灣更生保護會董事長的台灣高等檢察署檢察長張斗輝今天在宜蘭縣的「宜聯鋼鐵股份有限公司」，與此公司及身兼「興中紙業股份有限公司」、「興中環保科技股份有限公司」的董事長王信豐，加上「新寶元鋼鐵股份有限公司」董事長陳國賢，簽署合作契約，由蔡清祥擔任見證人，4家優質企業加入「更生事業群」，讓更生保護會就業服務邁向新紀元。

簽約儀式中邀請已在新寶元鋼鐵公司工作的更生人「小朝」（化名）分享自身經驗；過去曾幫忙圍事，賭博、販毒樣樣來的「小朝」，入獄服刑期間父母相繼去世，家人卻不願他返家探視，讓他非常難過，也痛改前非決心做出改變。

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「小朝」提及，出監後，進入新寶元鋼鐵公司工作，是他這輩子第一份正當工作，熬過前6個月辛苦期，現在的他感覺內心相當踏實，也感受到真正的人生價值，家人也願意接納他，「小朝」衷心感謝一路上幫助、接納他的貴人，更樂見「更生事業群」的成立，可以幫助到更多更生人。

法務部強調，透過「更生事業群」讓更生人獲得「工作保障」、「收入保障」與「勞動條件保障」，並透過陪伴、職訓及輔導，提供歸屬感與培養就業專長，進而讓更生人創業能夠成功或就業能夠持續，以達順利復歸社會目的。（編輯：陳仁華）1120221