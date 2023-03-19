花蓮男子酒駕累犯又拒測 開罰36萬罰鍰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮洪姓男子深夜開車未打方向燈，警方見狀攔查竟逃逸，警方尾隨，洪男下車徒步逃跑遭警方制止，他渾身酒味但拒測，原來此男已是酒駕累犯，將處新台幣36萬元罰鍰。

花蓮縣警察局表示，花蓮分局豐川派出所17日凌晨3時許，巡邏警網巡經花蓮市國興一街時，發現1輛廂型車轉彎時未依規定使用方向燈，於是趨前攔查，汽車駕駛洪男發現警方後，不配合攔查並試圖逃逸，警方尾隨追捕。

洪男開車至花蓮市國民十二街時突然下車徒步逃逸，隨即遭警方制止。警方於盤查過程中發現洪男渾身酒氣，且經酒精檢知器初步測試呈現有酒精反應，不過洪男硬拗自己沒有駕車，且堅持拒絕酒測。

警方表示，洪男在2020年曾拒絕酒測，而去年3月開始施行修正的道路交通管理處罰條例，汽機車駕駛人若拒絕酒測，可處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及強制道路交通安全講習；若酒駕拒測拒檢再犯者處36萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反所處罰鍰金額加罰18萬元，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及強制道安講習。

酒駕未肇事者，於10年內再次違反規定，將處3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金。若肇事致人重傷或死亡者，加重處罰，得沒入汽車、吊銷駕駛執照並不得再考領，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

花蓮警分局呼籲民眾，酒後駕車害人害己，千萬不要以身試法；可選擇搭乘計程車、代客駕車服務，確實做到開車不喝酒，喝酒不開車。（編輯：黃世雅）1120319