政風高階主管交接 蔡清祥提醒防貪風險控管

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（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部今天舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，部長蔡清祥致詞時提出期許，希望政風主管落實風險控管，做好防貪工作，以同理心傾聽人民聲音，回應社會期待，並堅守客觀公正。

蔡清祥強調，防貪重於肅貪，期許政風主管落實風險控管，具有洞察力的人，可以根據事物的表面現象，準確深入地認識到事物的本質及其內部結構或性質；廉政政策以防貪為重心，必須做好防貪工作來達到未雨綢繆的預防效果，這有賴所有廉政人員提高對於潛存風險的敏感度，身為主管，更必須帶領團隊一起面對、想辦法解決問題。

蔡清祥提到，在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，人民渴望重建正常生活秩序，政府要用最快速度恢復原有的繁榮景象，強化國家在經濟、社會和建設上的堅韌，引用行政院長陳建仁提到，「真正的權力就是服務，要做一個好的領導者，就要像好的牧羊人一樣，要與羊群在一起，要有同理心與關懷心，了解民意的需要」。

蔡清祥強調，廉政工作不能流於表面、形式的宣導活動，必須感同身受，解決人民的問題；身為人民公僕，政風主管應當時時悉心覺察人民對政府的期待為何，是否符合社會大眾賦予廉政單位責任的期待，並事事以人民福祉為念。

蔡清祥指出，防疫期間因政風人員勇於承擔責任，面對沒有標準解答的挑戰，完善處置疫苗引發的爭議，得到「客觀公正的第三方」的認可，這是對廉政人員最大的肯定；因此，廉政人員就是是公務員中的典範，要成為一個法律的遵循者，一切依法行政，堅守客觀公正來發揮廉政價值。

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廉政署指出，這次共有17名新任高階主管，中央機關包括行政院政風處長丁國耀、交通部政風處長劉廣基、國軍退除役官兵輔導委員會政風處長王文信、內政部政風處長歐建志、勞動部政風處長邱宏達、海洋委員會政風處長張堯星、教育部政風處長陳培志、國防部政風室主任邢啓春、行政院主計總處政風室主任陳美倫。

地方政府包括新北市政府政風處長尹維治、台中市政府政風處長林煥淳、苗栗縣政府政風處長李炳輝、南投縣政府政風處長林振和、彰化縣政府政風處長饒東傑、屏東縣政府政風處長王俊凱、台東縣政府政風處長洪文聰及澎湖縣政府政風處長陳螢松。（編輯：方沛清）1120322