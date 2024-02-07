高雄輕軌遭機車擦撞 全線通車後第5次事故

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄輕軌列車今天上午9時多與機車發生擦撞，造成列車飾版部分損傷。初判疑為機車違規紅燈右轉釀禍，高捷公司將求償。而這也是高雄輕軌今年第5次遭汽機車碰撞。

高雄輕軌列車今天上午9時38分，於C35站開往C34站途中，於凱旋三路及三多二路口與機車發生擦撞，司機員緊急停車，停妥後安撫車上旅客並回報行車控制中心。

高雄捷運公司說明，事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，機車疑似違規紅燈右轉擦撞輕軌列車左前方車頭，造成飾版部分損傷。

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高捷公司指出，此事故輕軌旅客無受傷，但機車騎士輕傷送醫。上午9時50分經警方蒐證完畢，事故列車已可移動，全線恢復正常運轉。高捷公司統計，這是自今年元旦輕軌全線通車後，第5次發生汽機車碰撞事故。

高捷公司表示，此案如經警方確認為機車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。並再次呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。（編輯：黃世雅）1130207