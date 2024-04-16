更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

回收車擦撞機捷A8站體下方防撞鋼片 桃捷：將求償

2024/4/16 21:55（4/16 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市警察局龜山分局表示，35歲陳姓男子16日下午駕駛資源回收車行駛於文化一路內車道往林口方向，疑因承載物品超高，不慎碰撞到機場捷運A8長庚醫院站第2月台站體下方天花板防撞鋼片。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月16日
桃園市警察局龜山分局表示，35歲陳姓男子16日下午駕駛資源回收車行駛於文化一路內車道往林口方向，疑因承載物品超高，不慎碰撞到機場捷運A8長庚醫院站第2月台站體下方天花板防撞鋼片。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）1輛資源回收車疑似裝載超高，今天下午擦撞機場捷運A8長庚醫院站體下方天花板防撞鋼片。桃園大眾捷運公司晚間表示，已拆除受影響鋼片，後續將進行檢修並向肇事車輛求償。

桃園市警局龜山分局晚間發布新聞稿表示，下午3時許，35歲陳姓男子駕駛大貨車行駛於文化一路內車道往林口方向，疑因承載物品超高，不慎碰撞到機場捷運A8長庚醫院站第2月台站體下方天花板防撞鋼片，警方立即到場疏導現場交通、恢復路段暢通，經警方實施酒測，駕駛酒測值為零。

桃捷公司指出，下午接獲交通警察大隊龜山交通分隊通知，A8站第2月台站體下方天花板鋼片遭卡車擦撞受損，調查發現，受損2處皆約1.5公尺乘0.8公尺大小，第一時間就由技術人員進行巡檢，目視天花板鋼片是否有垂落及掉落情形，經檢視現況不影響列車運行安全。

桃捷公司說，經調查肇事車輛為資源回收車，疑似裝載物品超高導致擦撞，在確認A8車站站體結構及管線無受損後，將進行檢修並向肇事車輛求償，受到車輛撞擊，站體結構下方天花板約有14鋼片受影響，已在晚間拆除完畢，後續將備料裝回以維護安全。（編輯：方沛清）1130416

1輛資源回收車疑似裝載超高，16日下午擦撞機場捷運A8長庚醫院站體下方天花板防撞鋼片；桃園大眾捷運公司表示，約有14鋼片受影響，已在晚間拆除完畢，將進行檢修並向肇事車輛求償。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月16日
1輛資源回收車疑似裝載超高，16日下午擦撞機場捷運A8長庚醫院站體下方天花板防撞鋼片；桃園大眾捷運公司表示，約有14鋼片受影響，已在晚間拆除完畢，將進行檢修並向肇事車輛求償。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月16日
#桃捷公司
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.30