回收車擦撞機捷A8站體下方防撞鋼片 桃捷：將求償

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）1輛資源回收車疑似裝載超高，今天下午擦撞機場捷運A8長庚醫院站體下方天花板防撞鋼片。桃園大眾捷運公司晚間表示，已拆除受影響鋼片，後續將進行檢修並向肇事車輛求償。

桃園市警局龜山分局晚間發布新聞稿表示，下午3時許，35歲陳姓男子駕駛大貨車行駛於文化一路內車道往林口方向，疑因承載物品超高，不慎碰撞到機場捷運A8長庚醫院站第2月台站體下方天花板防撞鋼片，警方立即到場疏導現場交通、恢復路段暢通，經警方實施酒測，駕駛酒測值為零。

桃捷公司指出，下午接獲交通警察大隊龜山交通分隊通知，A8站第2月台站體下方天花板鋼片遭卡車擦撞受損，調查發現，受損2處皆約1.5公尺乘0.8公尺大小，第一時間就由技術人員進行巡檢，目視天花板鋼片是否有垂落及掉落情形，經檢視現況不影響列車運行安全。

桃捷公司說，經調查肇事車輛為資源回收車，疑似裝載物品超高導致擦撞，在確認A8車站站體結構及管線無受損後，將進行檢修並向肇事車輛求償，受到車輛撞擊，站體結構下方天花板約有14鋼片受影響，已在晚間拆除完畢，後續將備料裝回以維護安全。（編輯：方沛清）1130416