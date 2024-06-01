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假訊息冒名中捷案傷者盼捐款 中市府籲勿受騙

2024/6/1 18:01
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（中央社記者蘇木春台中1日電）有網友昨天在網路張貼文章表示，她的媽媽在中捷砍人案中遭刺傷，請網友捐款醫藥費。對此，台中市政府今天表示，此為詐騙訊息，籲民眾勿上當，警方已展開調查，依法究辦。

有網友昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社公開版」張貼文章表示，她的母親在中捷案受傷，文中並描述遭刺傷的過程，並提到母親患有糖尿病等疾病，請網友捐款幫助醫藥費，貼文引發其他網友議論，並質疑恐怕是詐騙訊息。

台中市政府今天透過文字稿表示，經警察局查證，中捷案件當天受傷送醫民眾，無文中所指女性被害人，此為詐騙假訊息。警察局已私訊「爆料公社」管理員，將相關文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時展開追查，依法偵辦。

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中市府呼籲民眾勿輕信網路訊息，務必多方查證，以防受騙上當；更不要隨意散播、轉傳未經查證的訊息，以免觸犯法律。

台中市警察局說明，依據社會秩序維護法，如散佈謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；依據刑法，意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。（編輯：郭諭儒）1130601

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