基隆暖暖鐵皮屋延燒 4間受損幸無人受傷

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市暖暖區源遠路一處民宅後方鐵皮屋今天下午起火燃燒，消防人員到場時，鐵皮屋已冒出大量濃煙，火勢持續延燒，火勢於下午5時許撲滅，共有4間鐵皮屋受損，所幸無人受傷。

基隆市消防局今天下午3時48分接獲通報，暖暖區源遠路178號緊鄰民宅建物後方鐵皮屋起火燃燒，冒出火光和濃煙，立即派遣暖暖、七堵、仁愛、百福、中正分隊共19車39人前往搶救。

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消防員抵達現場時，鐵皮屋已冒出大量濃煙竄出火舌，立即在火場正面布設水線搶救，由於火勢持續延燒，現場指揮官擔心延燒至建物，隨即在火場後方加派水線灌救，共計布設6條水線壓制火勢。

火勢於下午5時25分撲滅，有3間鐵皮屋嚴重燒毀，另有1間鐵皮屋稍微受到火勢波及，燃燒面積約50坪，所幸屋內無人，沒有人員受傷，至於起火原因，有待消防局火災調查科調查。（編輯：李錫璋）1140323