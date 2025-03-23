加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

基隆暖暖鐵皮屋延燒 4間受損幸無人受傷

2025/3/23 19:14（3/23 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市暖暖區源遠路一處民宅後方鐵皮屋23日下午起火燃燒，消防員抵達時，鐵皮屋已冒出大量濃煙竄出火舌，共有4間鐵皮屋受損，所幸屋內無人，沒有人員受傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月23日
基隆市暖暖區源遠路一處民宅後方鐵皮屋23日下午起火燃燒，消防員抵達時，鐵皮屋已冒出大量濃煙竄出火舌，共有4間鐵皮屋受損，所幸屋內無人，沒有人員受傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市暖暖區源遠路一處民宅後方鐵皮屋今天下午起火燃燒，消防人員到場時，鐵皮屋已冒出大量濃煙，火勢持續延燒，火勢於下午5時許撲滅，共有4間鐵皮屋受損，所幸無人受傷。

基隆市消防局今天下午3時48分接獲通報，暖暖區源遠路178號緊鄰民宅建物後方鐵皮屋起火燃燒，冒出火光和濃煙，立即派遣暖暖、七堵、仁愛、百福、中正分隊共19車39人前往搶救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防員抵達現場時，鐵皮屋已冒出大量濃煙竄出火舌，立即在火場正面布設水線搶救，由於火勢持續延燒，現場指揮官擔心延燒至建物，隨即在火場後方加派水線灌救，共計布設6條水線壓制火勢。

火勢於下午5時25分撲滅，有3間鐵皮屋嚴重燒毀，另有1間鐵皮屋稍微受到火勢波及，燃燒面積約50坪，所幸屋內無人，沒有人員受傷，至於起火原因，有待消防局火災調查科調查。（編輯：李錫璋）1140323

#消防局
#基隆市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：