2019台北國道馬拉松 女將傅淑萍完成2連霸

（中央社記者龍柏安台北10日電）頂著強風、淋著大雨，2019台北國道馬拉松今天清晨在風雨中鳴槍起跑，台灣女將傅淑萍，最終以2小時52分14秒完成女子組全馬2連霸，肯亞跑者基波堤奇則寫下男子3連霸。

長期關照燒傷顏損傷友的陽光基金會去年首度與中華民國路跑協會跨界合作，以「臉部平權運動」為號召，獲得跑友們熱烈回響，今年再度攜手合作舉辦「2019臉部平權運動 臺北國道馬拉松」，共吸引31個國家、8040名好手共襄盛舉。

雖然天公不做美，清晨下著大雨，不過雨勢澆不熄跑友的熱情，在歷經2小時31分31秒，肯亞的基波堤奇（Chirchir Jackson Kiprotich）率先衝線，順利連霸，飽受坐骨神經痛的女將傅淑萍也順利拿下全馬女子組冠軍。

傅淑萍去年首度登上女子全馬組后座，成為賽會首位包攬10公里、21公里半馬與42.195公里全馬組三項冠軍的女跑者，今年她帶傷上陣，雖不是以最佳狀態迎戰，仍比去年成績進步了41秒。

談到自己的傷勢，傅淑萍坦言：「之前參加其他賽事的時候，不小心有點受傷的。」不過她強調，即便有傷，她依舊維持正常訓練，「今天還好後來沒有下雨，跑起來很舒服，雖然有點逆風，但很開心可以突破自己的成績。」

男子組全馬國內組冠軍由陳立羣以2小時39分51秒拿下，他表示，整體路線他非常滿意，「雖然有些逆風，但整體感覺很不錯，明年可以再挑戰看看。」（編輯：翁翠萍）1080310