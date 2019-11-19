上酒吧滋事醉酒鬧飛機 NBL破壞者球員場外頻脫序

（中央社威靈頓19日綜合外電報導）澳洲職籃（NBL）紐西蘭破壞者近期接連傳出球員場外行為脫序。頂尖外援小萊斯被控在酒吧攻擊他人，前鋒伏德諾維奇接著又在飛機上醉酒搗亂，使球隊被外界拿放大鏡檢視。

法新社報導，紐西蘭破壞者隊（New Zealand Breakers）本週作客伯斯野貓（Perth Wildcats）以77比88落敗後，據傳伏德諾維奇（Tom Vodanovich）搭機離開伯斯時在飛機上搗亂。球隊證實他昨天在奧克蘭機場遭紐國警方盤問。

據悉他是在混服酒和安眠藥之後行為失序。伏德諾維奇未面臨任何指控，但球隊表示會祭出內部懲處，他本人也公開致歉。

伏德諾維奇在球隊公布的聲明中表示：「我很慚愧讓球隊和自己在飛機上蒙羞。…我尤其難過這讓外界產生球隊文化不佳的看法，事情完全不是這樣。」

發生這樁插曲之前，澳洲職籃剛出手阻止破壞者後衛小萊斯（Glen Rice Jr）參與17日對戰伯斯野貓的比賽，因為他幾天前剛在奧克蘭一家酒吧與人起爭執而被捕。

隨後球隊高層也表示得到新情報，決定對小萊斯祭出無限期禁賽。

小萊斯的父親是美國職籃NBA退役球星、曾3度參與全明星賽的萊斯（Glen Rice）。破壞者隊不到兩週前才簽下28歲的小萊斯作為替補球員。但小萊斯場外問題頻傳，球隊老闆華爾希（Matt Walsh）如今承認延攬小萊斯是失策。

華爾希說：「我們留給他這條生命線後，他無疑已讓球隊、球迷和紐西蘭民眾失望。」

小萊斯被控犯下攻擊罪，預計明天出庭。

破壞者隊曾4度奪下澳洲職籃總冠軍，但去年被華爾希領導的財團接手後便陷入困境。隨著紀律問題增加，球隊成績似乎也如自由落體般下滑，本季目前在澳洲職籃排名倒數第2。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081119