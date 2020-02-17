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台日藤球協會締姊妹 盼亞運同站頒獎台

最新更新：2020/02/17 20:51

（中央社記者龍柏安台北17日電）日本自1989年發展藤球運動，歷經10多年努力在2002釜山亞運開花結果，中華民國藤球協會今天與日本藤球協會締結姊妹會，盼複製日本成功經驗，2026名古屋亞運一起站上頒獎台。

中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬表示，能夠和日本藤協簽訂合作備忘錄，是中華藤協跨出國際的第一步，未來雙方將持續交流，也給台灣選手出國移訓提供更多選擇，未來雙邊比賽都會派隊參賽切磋交流。

蔡鴻鵬透露，原本這次締結姊妹會的對象，除了日本還包括緬甸，但因武漢肺炎疫情影響，導致對方無法來台，原訂3月要前往緬甸移訓的計畫也被打亂，未來將先強化台日雙方交流，等到疫情趨緩再做打算。

日本藤協理事長竹下俊一表示，日本歷經10多年的扎根，在2002亞運首次摘下獎牌，接下來連續5屆都有獎牌進帳，期許透過締結姊妹會後雙方能一起努力，在2026名古屋亞運一起站上頒獎台。

藤球是亞運正式項目，不過台灣推展腳步稍慢，竹下俊一則建議，可以先從學校社團開始推廣，「我知道台灣有些選手在日本訓練，等到他們返台後就能成為種子教練。」

竹下俊一也認為，如果在經費充足的前提下，「台灣應該派隊出國去訓練，這樣應該是最快能提升實力的方法。」他也透露，如果有足球基礎的選手，轉練藤球可以更快上手，「日本隊陣中，大約有9成以上都有足球底，只有1、2個是其他運動項目轉練。」（編輯：管中維）1090217

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