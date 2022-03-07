前AC米蘭名將謝夫成柯淚籲義大利 伸援祖國烏克蘭

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（中央社米蘭6日綜合外電報導）前義甲AC米蘭名將謝夫成柯在義大利最重要電視時事節目今天晚間播出的訪問中，含淚激動籲請義大利向他遭到俄羅斯入侵的祖國烏克蘭敞開心扉，提供援助。

謝夫成柯（Andriy Shevchenko）在義大利國家電視台（RAI）的「天氣如何」（Che Tempo Che Fa）節目受訪時，強忍著淚水描述他在烏克蘭首都基輔附近的家人所面臨的狀況。

他說：「我的母親、我的姐姐和其他的親戚都還在烏克蘭，我每天都和他們通話。他們選擇留下來。」

他表示：「看到我的國家發生的事情，我不能不哭。他們告訴我烏克蘭目前情況的真相，城市被轟炸，兒童和老人遭到殺害。」

「我們需要努力說服俄羅斯停火，找到外交解決方案，停止這場戰爭。」

前明星前鋒謝夫成柯是AC米蘭球迷心目中的英雄，他為這支義大利甲組足球聯賽勁旅射進170多球，贏得一次聯賽冠軍和2003年的歐洲冠軍聯賽。

他說：「當我抵達義大利時，這個國家向我敞開心扉。你們讓我覺得是你們當中的一員，我覺得這是我第二個家。」

「現在我請求你們：向我國人民敞開心扉，我們需要你們的幫助…讓他們感受到像是你們讓我感受到的一樣。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110307