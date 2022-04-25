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悍將不想延續開季最慘戰績 26日陳仕朋先發搶勝

2022/4/25 16:06（4/25 16:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊開季戰績不佳，目前2勝11敗、戰績墊底，26日與樂天桃猿隊交手，力拚止敗，將派出本土投手陳仕朋先發搶勝。圖為富邦悍將24日比賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月25日
中華職棒富邦悍將隊開季戰績不佳，目前2勝11敗、戰績墊底，26日與樂天桃猿隊交手，力拚止敗，將派出本土投手陳仕朋先發搶勝。圖為富邦悍將24日比賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）富邦悍將隊開季戰績不佳，目前2勝11敗、戰績墊底，明天與樂天桃猿隊交手，力拚止敗、不想再延續中職史上最慘開季戰績，派出本土投手陳仕朋先發，桃猿隊先發投手為黃子鵬。

中華職棒富邦悍將隊23日不敵味全龍隊，打完前12場比賽、吞下10敗，並列史上第2快開季10敗紀錄，昨天比賽再輸球，目前為止戰績2勝11敗，與俊國熊隊並列史上開季前13戰最慘成績，但俊國熊隊1994年開季第14場比賽贏球，悍將明天比賽、力拚擺脫困局。

悍將隊明天起將作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，悍將派出投手陳仕朋先發，陳仕朋本季僅有1場先發出賽紀錄，為9日對味全龍隊先發6局失2分、無關勝敗，近2場都是中繼登板，總計投2.2局無失分。

陳仕朋去年球季與樂天桃猿隊對戰數據不佳，總計5場先發1場後援，吞下3敗、對戰防禦率6.15，明天將是本季首度對戰，力拚幫助球隊止敗。

桃猿隊則派出投手黃子鵬先發，黃子鵬目前為止3場出賽都是先發，表現漸入佳境，上一場20日與統一獅隊交手，投8局被敲7支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，拿下本季首勝，明天比賽也是本季首度與悍將隊交手。（編輯：張雅淨）1110425

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