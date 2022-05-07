詹子賢敲再見安打 兄弟奪5連勝成戰績第2名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟隊7日在台中洲際球場交手統一獅隊，9局下兄弟詹子賢（前中）敲出再見安打，助隊以4比3奪下5連勝，球員們場中開心慶祝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟一度被統一獅隊超前，不過8局下先靠著獅隊投手柯瑞不穩追平，最後9局下詹子賢敲出再見安打，以4比3奪下5連勝，升上第2名。

兄弟在2局下率先展開攻勢，岳東華、江坤宇、王威晨接連敲安打，攻下1分；4局下王威晨、陳文杰接連敲出二壘安打，再得1分，兄弟取得2比0領先。

獅隊在5局上2出局後反攻，吳桀睿敲安打後，靠著投手暴投上二壘，李丞齡再敲安打攻下1分，接著林靖凱、陳傑憲再敲出安打追平；6局上2出局後，施冠宇敲安打、林岱安選到保送，接著吳桀睿敲出安打，超前比分。

不過8局下獅隊後援投手柯瑞上場後，江坤宇敲出安打，並靠著投手傳球失誤上到三壘，接著發生投手犯規，兄弟追平；9局下張志豪敲二壘安打後，利用推進上三壘，最後詹子賢敲出再見安打，終場以4比3擊敗獅隊，奪下5連勝，戰績超越目前因疫情停賽的味全龍，升上第2名，獅隊則吞下3連敗。

今天上演洋投大對決，兄弟派出王牌德保拉先發，他用110球投6局，被敲8支安打，投2次保送、6次三振，失掉3分，在第5局中斷連續局數無失分紀錄，不過連續22.2局無失分已是個人中職最佳紀錄；最後勝投由楊志龍拿下，是他本季首勝。

獅隊先發投手布雷克則用104球投6局，被敲10支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分，同樣演出優質先發，不過最後勝投飛掉，敗投由柯瑞吞下。（編輯：陳政偉）1110507