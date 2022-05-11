TOTO盃少棒邱孝佑敲再見安 高雄擊退桃園奪冠

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）TOTO盃少棒賽今天進行冠軍戰，高雄市在第4局攻下5分大局逆轉落後情勢，雖然之後又被追平，但是最後邱孝佑敲出再見安打，高雄市以7比6擊退桃園市，抱回冠軍，也獲得小馬聯盟代表權。

本屆TOTO盃全國少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參賽。此次比賽總計16支球隊參賽，在台南亞太棒球場進行，預賽採分組雙敗淘汰賽制，並在今天進行冠軍戰，由高雄市與桃園市交手。

桃園市在前3局都各攻下1分，取得3比0領先；不過4局下高雄市攻下大局，打了10個人次，先由蘇子進敲出三壘安打帶起攻勢，接著姜晉堯補上安打送回1分，之後又陸續出現保送、失誤及2支安打，攻下5分逆轉；5局下再添1分，取得6比3領先。

7局上桃園展開反攻，靠著保送、失誤，還有2支二壘安打攻下3分，追平比數；不過7局下高雄利用觸身球、四壞球保送，以及犧牲觸擊攻占二、三壘，邱孝佑敲出再見安打，以7比6擊退桃園，奪下本屆冠軍，並獲得小馬聯盟代表權。

高雄市先發投手蘇子進投2.1局，被敲8支安打，投1次保送、1次三振，失掉3分含2分責失；接著姜晉錫後援投4.2局，被敲4支安打，出現2次保送，飆出6次三振，失3分含2責失，最後奪下勝投。

此戰高雄市姜家雙胞胎都有好表現，弟弟姜晉錫擔任開路先鋒，繳出3安猛打賞，後援投球也有好表現；哥哥姜晉堯則是打第4棒，敲出2支安打。（編輯：屈享平）1110511