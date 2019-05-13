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賴清德批韓國瑜：完全不懂自經區

最新更新：2019/05/13 13:31
前行政院長賴清德（圖）13日召開記者會報告日本行成果，說明在日本請教政界的自經區議題，並指高雄市長韓國瑜在議會答詢可看出「對自經區完全不懂」。中央社記者施宗暉攝　108年5月13日
前行政院長賴清德（圖）13日召開記者會報告日本行成果，說明在日本請教政界的自經區議題，並指高雄市長韓國瑜在議會答詢可看出「對自經區完全不懂」。中央社記者施宗暉攝　108年5月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）前行政院長賴清德今天說，他任院長時提出的自由經濟島，當然有得到總統蔡英文同意與支持，所以並沒有不同；賴清德也批高雄市長韓國瑜在議會答詢可看出「對自經區完全不懂」。

賴清德今天召開記者會報告日本行成果，他說，在日本有請教政界自經區議題，日方表達，日本的國家戰略特區是將未來要發展的產業與各地特性結合，像是關西以醫療生技為主、兵庫是農業、沖繩是觀光旅遊、東京吸引國際企業，與國民黨設自經區吸引製造業回來是不同的。

賴清德說，韓國瑜的自經區講得不清不楚，只有三個字「賺大錢」，國民黨要員之所以支持，不是真的為了台灣的經濟支持自經區，恐怕是為了選舉需求，因為韓國瑜是人氣王，雖然最後是否代表國民黨參選2020不得而知，但如果競相聲援韓國瑜，絕對是對選舉有助益，並非真的為台灣經濟好。

媒體詢問賴清德，是否還認為韓國瑜是「可敬的對手」；賴清德說，韓國瑜一定是想要發展高雄經濟，這個動機要肯定，但是韓國瑜不知道如何發展，可能聽到誰講自經區概念，所以就提出來；但從韓國瑜在議會答詢可以看出，「他對自經區完全不懂」。

賴清德認為，韓國瑜要為高雄拚經濟是好事，但要趕緊下工夫，了解什麼是自經區，是否對高雄有幫助，不要陷入藍綠對抗，因為不講內容只講對抗，對高雄市經濟沒有幫助，對韓國瑜本人也沒有幫助。

他說，韓國瑜有那麼多政見都要執行，像愛情摩天輪、迪士尼樂園、跑馬場，每個政見都很大，要做土地變更、環評、各種法令鬆綁，每件都不容易；他建議，韓國瑜在自經區多下功夫。

另外，賴清德被質疑，他擔任行政院長提出的自由經濟島概念與蔡總統不同調。

他今天解釋，所謂自由經濟島，他是看到台灣經濟自由度已經名列全球第十，台灣創新能力，根據經濟論壇的調查，台灣與其他3個國家並列第一，當初他當行政院長是全國一體適用，法令鬆綁、稅賦減免、投資條件改善都是全體適用。

賴清德認為，台灣比較像新加坡、香港，範圍比較小，比較有彈性，不像中國大陸、日本、韓國的國家幅員較遼闊，所以他在行政院長提的各項改善台灣的投資環境，讓台灣自由度提升，歡迎台商回來，國際企業來台投資，都是以整個國家為一個整體來推。

他強調，他是已經在身體力行，不是一個口頭的主張而已，這個與國民黨的作法上有明顯不同，「我與蔡英文總統沒有不同，她是總統，我是行政院長，我推動的各項政策，當然是有得到總統的同意與支持，所以，並沒有不同。」（編輯：郭萍英）1080513

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