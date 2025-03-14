紮營、生營火時，降低對環境衝擊

紮營時應選擇無植被的礫石區，減少對自然環境的影響，並且為了避免吸引野生動物，建議將睡覺區與烹煮區分開，降低潛在的安全風險。

若需長時間紮營，應定期更換位置，減少來回走動對植物造成長期破壞。離營時，將移動的石頭和樹枝恢復原位，並均勻散鋪落葉，不要留下人為的使用痕跡，維護自然環境的完整性。