文、網頁設計／劉姿嘉
早在1960年代，美國就有許多研究顯示，登山健行露營等活動的遊憩據點使用率呈倍數成長時，逐漸造成遊憩據點生態環境損害。
2020年因COVID-19疫情爆發，多國採取邊境管制；同年台灣宣布山林解禁，簡化國家公園入園入山申請流程，登山人數遽增——當年度玉山國家公園遊客逼近140萬人次，攀登百岳蔚為風潮，雪霸主要登山路線人數也在2022年突破10萬人次。
無痕山林（Leave No Trace）簡稱LNT，源自美國的無痕旅遊行動概念，提醒人們在戶外進行遊憩活動時，注意如何降低對大自然的衝擊，減少遊客對特有種生物棲地的危害。
事先蒐集當地相關資訊、充實戶外知識與技能、做好充分的計畫與準備
帶出所有攜入的垃圾，妥善處理無法攜出的物品
在規劃好的步道及宿營範圍內活動，不走捷徑，盡可能留下最輕的足跡，避免破壞地表
保持原始風貌，不任意改變自然與人文環境，例如樹木、石頭與動物的排遺
盡可能減少用火，以效能高的器具煮食及照明，降低對環境的衝擊
不餵食、不破壞、不侵犯、不影響野生動物的生活習慣
尊重他人獨處所需的寧靜，審慎思考自身行為對環境和他人的影響
接下來我們整理出幾項具體執行方法，讓你享受山林美景同時，還能多為環境著想。
登山裝備應以輕便、環保且安全為優先，避免對環境造成過多干擾。考量整體背負裝備重量適中，著重在選擇合適的衣物來應對多變的山區氣候，攜帶定位工具與求救裝備以確保安全，並帶足夠的防水、保暖和照明用品。
雖然普遍認為小便在樹下或草地是無害的，但實際上，尿液中的鹽分會吸引像山羌、鹿等動物前來啃食樹葉。因此，最好的做法是選擇在能曬到太陽的礫石區小便，讓鹽分自然蒸發，避免對植被造成損害。
在冬季結冰時，土壤層可能被厚厚的冰層覆蓋，因此最佳做法是將排遺完全帶走，如果無法帶走，需挖一個「貓洞」掩埋，位置遠離營區和水源，寬度和深度約為15到20公分（麥克風大小），在掩埋時，將排遺與部分土壤混合，並恢復地貌，確保不留下痕跡。
避免抄捷徑，在指定的步道與營地範圍內活動，減少踩踏未受保護的地表，損害植被會導致土壤流失與侵蝕。
當遇到泥濘或積水的坑洞時，應盡量行走在步道中央，避免走在步道邊緣，這樣可避免步道面積加寬，導致坑洞擴大及環境惡化。在無步道的區域行走時，應選擇較堅硬的地表，如岩石、沙地或雪地，以減少對植被和地表的破壞，並維持環境的自然狀態。
當你在旅途中看到特別的石頭或美麗的花朵，是否曾想過帶回家作為紀念？為了保護自然環境，請讓步道上的自然遺跡留在原地。如果想記錄這份美好，可以選擇拍照、速寫，或用你的感官與記憶將風景留存在心中。
除了不帶走所發現的自然物，也要確保不留下任何人為影響，勿隨意丟棄垃圾或放生動植物，也不要將外來植物如花草、水生植物等帶入自然環境，以保護原生生態的穩定與多樣性。
紮營時應選擇無植被的礫石區，減少對自然環境的影響，並且為了避免吸引野生動物，建議將睡覺區與烹煮區分開，降低潛在的安全風險。
若需長時間紮營，應定期更換位置，減少來回走動對植物造成長期破壞。離營時，將移動的石頭和樹枝恢復原位，並均勻散鋪落葉，不要留下人為的使用痕跡，維護自然環境的完整性。
當無人看管、就寢或準備離開時，一定要徹底熄滅火源，以防止火災，避免留下未完全燃燒的焦黑木頭，熄滅後可以用落葉、石頭或土覆蓋焚燒的位置。盡量重複使用生火地點，減少對新區域的破壞。
離開露營地或休息區前，務必將所有垃圾、食物殘渣及廚餘一併帶走。遺留的垃圾可能對野生動物造成致命危害，避免鳥類或哺乳動物誤食塑膠袋。切勿將垃圾就地掩埋，因為野生動物可能嗅聞到氣味而翻找出來，且風吹雨淋後，垃圾仍會暴露在外，造成污染。
野生動物對人類行為極為敏感，特別是在繁殖期或季節性活動期間，例如，某些鳥類在春季築巢時對人類的干擾會變得更加敏感且容易受驚。為了不打擾牠們，應保持適當距離，可以用大拇指遮住動物來測量保持安全距離。
避免快速移動或直接注視野生動物，以免引發牠們的戒備情緒，如果遇到正在移動的野生動物，應繞道或等待牠們先通過，這樣能減少牠們的壓力並避免產生侵略感，在經過熊或山豬等具威脅性的野生動物棲息地時，快速通過並保持警戒，也盡量避免夜間健行，以降低遇到大型或夜行性動物的風險。
無論是獨自探險還是結伴同行，尊重他人登山的方式，並與其他登山者保持互助合作，確保彼此安全，在行進或宿營時，盡量減少干擾他人，避免使用刺眼燈光或噪音設備，維持環境的寧靜。
無痕山林其實不只適用於山，戶外環境都算，7項準則不是法律或強制性的規則，而是觀念的倡導，若能自我實踐、帶動他人一起執行，減少對環境傷害，會對環境更友善。
資料來源／教育部、內政部、立法院