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韓風咖啡在大陸 暴起又暴落

兩岸咖啡文化專題之五（中央社記者馮昭台北22日電）咖啡館近年在中國大陸的大城市飛快增加，台灣、歐美、韓系品牌是三股主要...

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甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河

世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...

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唐獎得獎人影片 11/5首播

（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...

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中美是友是敵？川普怎麼想 北京不安心

川普上台中美關係前瞻專題報導之一（中央社記者尹俊傑北京21日電）川普美東時間20日正式入主白宮，就職演說中雖無刺激北京的...

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北市4河濱公園 除夕初一可放鞭炮（1）

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熟年專題｜銀髮摔不得 因小失大不值得 居家安全做得好 在地終老不煩惱

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柯文哲媽媽何瑞英─給愈多陪伴，對孩子愈好

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創造都市裡，人與人相遇的可能

商業周刊

潮州小生活》回鄉種藝術 咖啡館也是美術館

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1月26日：歷史上的今天

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1月23日：歷史上的今天

非洲娃娃新娘　掙扎於陋習中

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