蔡總統：年金改革一定要如期進行
年金改革國是會議網路直播看這裡
火燒車後...這封陸客手寫信感動了觀光局長
反川普示威抗議數十萬婦女走上街頭
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年金改革陳情集遊總統府周邊全天交管
冷氣團低溫探11度北部有機會見陽光
1月22日台灣各報頭條速報
寒流太強又缺保護法國勞工可拒工作
小小螞蟻方向感一流倒退嚕也認得路
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川普上台中美關係前瞻專題報導之一（中央社記者尹俊傑北京21日電）川普美東時間20日正式入主白宮，就職演說中雖無刺激北京的...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎得獎人影片 11/5首播
（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...
川普顧人怨 誰來替美國第一夫人治裝
（中央社紐約17日綜合外電報導）儘管美國準第一夫人梅蘭妮亞高䠷又苗條，也曾經是個名模，外型亮麗的她還是得面對全新「時...
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1月22日：歷史上的今天
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「元素很有趣」是本書基本假設，《週期表的故事》網羅了跟化學元素有關的事實、神...[More]
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