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老兵心繫八二三（2）（中央社記者黃慧敏屏東縣4日電）八二三老兵李景川在砲戰爆發時站衛兵，突然一陣轟隆巨響，他直覺抱槍滾...
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校犬貓專題（中央社記者顧荃台北1日電）不少學校選擇在校內養校狗，駐守校舍也陪伴學生。不過台北市溪山國小養的卻是喵星人...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎永續發展獎得主羅森費爾德逝世
（中央社台北28日電）唐獎第二屆永續發展獎得主、能源效率教父亞瑟•羅森費爾德27日逝世於美國加州，享壽90歲。他畢生...
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