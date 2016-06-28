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歐巴馬將離任 一雙女兒也長大了

歐巴馬卸任回顧專題（中央社記者廖漢原華盛頓15日專電）歐巴馬第一家庭兩位千金瑪麗亞與莎夏在白宮8年，已進入青少年階段。...

新聞專題

甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河

世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...

新聞專題

唐獎得獎人影片 11/5首播

（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...

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冬季泡湯到竹縣 享美食美景美人湯

（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）又到泡湯季節，民眾不妨利用週末假期，到新竹縣來一趟溫泉之旅，泡湯暖身、暖心，洗去一整...

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新聞圖輯新聞圖輯

58張照片回顧2016年

總統出訪中美洲4友邦

一週重要新聞影像回顧（0108-0114）

天堂路考驗 脫胎換骨成蛙人

梁頌恆游蕙禎上訴 再遭駁回

106學年度免試入學重要事務工作日程表

關鍵少數真實感動 蟬聯北美票房

哥就是有錢 8富豪掌握全球一半人口財富

時報周刊

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臺北畫刊

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翟本喬認錯》我心太軟，應該2年前就裁

財訊雙週刊

三大方向蒐出下一波爆發股 世界級台灣好公司

0108-0114一週大事

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1225-1231一週大事

1218─1224一週大事

1月16日：歷史上的今天

1月15日：歷史上的今天

1月14日：歷史上的今天

1月13日：歷史上的今天

非洲娃娃新娘　掙扎於陋習中

揮別半世紀陰霾　德國再現藍天

封街大遊行　紐約華埠年味濃

六本木人文薈萃　展品味美學

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當我提筆寫下你

　　當提筆寫字已經式微，愈發珍惜單純專注的，寫一封信或是一張卡片的那種心情。「當...[More]

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