歐股漲跌互見 倫敦股市創新高
遼寧艦動態 國防部:匿名報導多屬臆測
中共8架軍機飛越對馬海峽日機緊急攔截
翁啟惠遭貪污罪起訴憤慨發聲明澄清
環時：川普若破壞一中中美不惜斷交
全球濫用醫療情況嚴重台灣不當切除子宮案達2成
CNN選2017旅遊點檳城泰國成都不丹入選
散裝蛋用塑膠箱？農委會內部不同調
南韓總統閨蜜崔順實被控賄賂新罪名
機捷直達車拆28座位增加行李空間
浩鼎案偵結翁啟惠張念慈起訴
垃圾車炸彈客攻擊埃及警局至少9死10傷
浩鼎5高層遭起訴聲明堅信團隊清白
12月出口連3紅創近4年最大增幅
樂來越愛你橫掃金球獎入圍7項全中【影】
麥當勞中國大陸香港業務陸中信外資凱雷收購
不敵浩鼎利益糾葛翁啟惠學術光芒蒙塵
要聞
生活
社會
娛樂
財經
國際
資訊報馬仔
兩岸
體育
地方
科技
全球視野
樂來越愛你 金球入圍全中
吃吃喝喝
影音熱點
CES展50週年 呈現新潮流
七味醬燒快樂豬 甜鹹醬汁下飯
旅遊GOGO
新聞專題
投入長照工作 照服員甘苦兩樣情
（中央社記者郝雪卿台中7日電）「有太多艱苦人需要我的協助及服務」，讓投入長照工作7年的照服員魏美娟，在辛苦的工作中找到...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎得獎人影片 11/5首播
（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...
跨年不想人擠人 在家開趴第一次就上手
「2017跨年倒數」專題三（中央社記者陳政偉台北31日電）跨年到！越來越多民眾選擇在家開派對，以佳餚美酒和朋友歡度跨年；其...
健康報報
3C玩家
愛車世界
新聞圖輯
總統出訪中美洲4友邦
iPhone改變世界10年了
一週重要新聞影像回顧（0101-0107）
高鐵通車10週年
春節連假車潮高峰期
美元轉強亞幣回檔 新台幣重貶1.13角
樂來越愛你 金球獎勇奪7項大獎
星際大戰外傳俠盜一號 北美票房四連霸
康健雜誌
中醫緩解生理期不適
熟年誌
預防嬰兒冬季傳染病
媽咪寶貝
破解懷孕禁忌30個常見迷思
嬰兒與母親
郭惠妮，雙喜臨門．幸福加倍
0101-0107一週大事
1225-1231一週大事
1218─1224一週大事
1211─1217一週大事
1月10日：歷史上的今天
1月9日：歷史上的今天
1月8日：歷史上的今天
1月7日：歷史上的今天
印尼之美
歐洲最瘋足 足球文化深植血液
英首富魯賓兄弟 低調房產大亨
當商人成總統 川氏王國願意放棄？
文化-十分好臺誌
綜合-空中體育課
政經-世界大國民
音樂-大家藝同樂
佳音廣播電台，分秒守護心靈，透過廣播頻道FM90.9、佳音網站、音樂網站、廣播月刊、祝福你小輯等，傳遞生活資訊、服務關懷社群、參與社會公益活動、建構節目及音樂資料庫，研發行動軟體webapp，全方位的有聲關懷，全天候的陪伴守護，願人聽見佳音，聽見愛！
中央社新聞粉絲團
當貧困不再只是個案與個人問題，而歸因於社會結構，大眾乃至政府究竟該如何面對、...[More]
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English
mobile
English
iPhone
English
Android
財經
iPhone
財經
Android