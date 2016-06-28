聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
台灣自由程度躍升府：國際上有目共睹
銓敘部公布年金改革線上試算器
警隊內部洗清杜特蒂授權軍隊逮捕惡警
前聯合國秘書長潘基文：不參選南韓總統 將退出政壇
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過年吃太多不難瘦收假前健身動一動
機捷2日起試營運北捷作圖卡及轉乘路線影片
開工日微濕涼3日氣溫回升好天氣
最後一波北返車潮這些路段車多壅塞
高士部落籲公開道歉蔡正元：建神社不合情
川普築牆要他們付錢墨西哥人氣出愛國情操
全球最國際化大學台大和清大入列
收假日北返車潮湧現國5雪隧塞車
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差點溺死在馬桶 嘟嘟變身療癒校貓
校犬貓專題（中央社記者顧荃台北1日電）不少學校選擇在校內養校狗，駐守校舍也陪伴學生。不過台北市溪山國小養的卻是喵星人...
彭于晏當一哥 跨海代言陸vivo手機
－大陸手機專題之三（中央社記者尹俊傑台北31日電）2016年對藝人彭于晏而言可說是豐收的一年，不僅片約一部接一部，還跨海到...
春遊豐山 體驗山中傳奇
春遊豐山系列之4（中央社記者江俊亮嘉義30日電）豐山風景區有號稱可以容納1000人立足的「千人洞」、有二戰時美軍轟炸的遺跡...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
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