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鬼蝠魟沒人要遭分切漁業署：已獲通報
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105年勞工教育訓練外語課程61.3小時是首選
高速公路車禍女童飛出車遭父輾斃
吃生魚片染寄生蟲醫師：台灣很少見
捲入朴槿惠政治醜聞韓檢申請逮捕李在鎔
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歐巴馬將離任 一雙女兒也長大了
歐巴馬卸任回顧專題（中央社記者廖漢原華盛頓15日專電）歐巴馬第一家庭兩位千金瑪麗亞與莎夏在白宮8年，已進入青少年階段。...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎得獎人影片 11/5首播
（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...
冬季泡湯到竹縣 享美食美景美人湯
（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）又到泡湯季節，民眾不妨利用週末假期，到新竹縣來一趟溫泉之旅，泡湯暖身、暖心，洗去一整...
健康報報
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58張照片回顧2016年
總統出訪中美洲4友邦
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天堂路考驗 脫胎換骨成蛙人
梁頌恆游蕙禎上訴 再遭駁回
106學年度免試入學重要事務工作日程表
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翟本喬認錯》我心太軟，應該2年前就裁
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三大方向蒐出下一波爆發股 世界級台灣好公司
0108-0114一週大事
0101-0107一週大事
1225-1231一週大事
1218─1224一週大事
1月16日：歷史上的今天
1月15日：歷史上的今天
1月14日：歷史上的今天
1月13日：歷史上的今天
非洲娃娃新娘 掙扎於陋習中
揮別半世紀陰霾 德國再現藍天
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當提筆寫字已經式微，愈發珍惜單純專注的，寫一封信或是一張卡片的那種心情。「當...[More]
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