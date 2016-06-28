/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
熱門關鍵字： 姑婆芋 2017跨年 101煙火 跨年 高鐵

土耳其夜店恐攻39死
歹徒仍在逃逸中

要聞

MORE>

生活

MORE>

社會

MORE>

娛樂

MORE>
話題關鍵字話題關鍵字

財經

MORE>

國際

MORE>

資訊報馬仔

MORE>

兩岸

MORE>

體育

MORE>

地方

MORE>

吃吃喝喝

吃吃喝喝
MORE>

全球視野全球視野

悼念嘉莉費雪 粉絲造專屬星

旅遊GOGO

旅遊GOGO
MORE>

影音熱點影音熱點

play

揮別2016最後一道夕陽

play

汪星人換毛 這樣做緩解毛躁

健康報報

健康報報
MORE>

新聞專題新聞專題

新聞專題

2017跨年倒數懶人包

2016年即將結束，你要用什麼方式迎接2017？無論是戶外倒數、在家開趴，還是睡美容覺、隔天早起參加升旗，中央社為你準備懶人...

新聞專題

臺北2016世界郵展 邁向集郵新紀元

中華郵政首次取得世界郵展主辦權，期藉由此展覽，擴大國際集郵聯合會（FIP）會員國集郵家之交流與友好關係，讓世界看見臺灣...

新聞專題

「東方諾貝爾」 唐獎讓世界看見台灣

尹衍樑博士於2012年12月成立唐獎，設置永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，不分種族與國籍，遴選出對世界具有創新實質...

MORE>

3C玩家

3C玩家
MORE>

愛車世界

愛車世界
MORE>

新聞圖輯新聞圖輯

元旦升旗迎2017

2017各地迎第一道曙光

璀璨耀眼煙火秀 迎向2017

告別2016 跨年晚會現場直擊

英捷專案 總統出訪友邦行程一覽

跨年倒數 雲林警籲遵守交通管制

立院休會 三讀重要法案大盤點

台股四線收紅亮麗封關 全年大漲915點

TRAVELER Luxe旅人誌

未完待續的新濱町故事：打狗文史再興會社

熟年誌

熟年專題｜退而不休新價值 尋找下一個人生新起點

Smart 智富

有節制的享樂 把存錢變快樂

早安健康

腳底痛問題可能出在大腿！對症鬆筋膜，全身疼痛都好了

1218─1224一週大事

1211─1217一週大事

1204─1210一週大事

1127─1203一週大事

1月1日：歷史上的今天

12月31日：歷史上的今天

12月30日：歷史上的今天

12月29日：歷史上的今天

法國多影癡　電影是永遠非賣品

打造東方Las Vegas 菲大發博奕財

本地人禁賭　越南陷失外匯困境

美鮑威爾實體書店　獨立魂不滅

綜合-空中體育課

綜合-八九不離食

綜合-看見我 聽見你

文化-美麗的臺灣

佳音廣播電台，分秒守護心靈，透過廣播頻道FM90.9、佳音網站、音樂網站、廣播月刊、祝福你小輯等，傳遞生活資訊、服務關懷社群、參與社會公益活動、建構節目及音樂資料庫，研發行動軟體webapp，全方位的有聲關懷，全天候的陪伴守護，願人聽見佳音，聽見愛！

中央社新聞粉絲團
每週好書讀
太空的故事

　　宇宙有多大，人類的夢想就有多大。本書以說故事的有趣方式，娓娓道出人類天文學的...[More]

其他好書
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP