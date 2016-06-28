法左派總統參選人確定 凝聚選票成難題
AIT：川普入境禁令台免簽沒有任何改變
抵制川普禁7穆斯林國人入境美國法官發暫留令
初三上午恐現南下車潮這些路段易塞車
iPhone搬回美國製造要實現有難度
不受員工不出勤影響台鐵總動員正常營運
有種友情叫「趙薇黃曉明」黃曉明當爸 自曝最難忘趙薇
PGA賽潘政琮拚第1有望奪台將30年首冠
頭彩獎號竟然會重複這幾組就開過2次
川普祭入境禁令痛苦絕望氛圍瀰漫機場
魯蛇屌絲大對決兩岸鄉民文化比一比
少了「我的少女時代」國片票房在陸失色
美國俄羅斯破冰川普與蒲亭同意平等發展關係
川普禁7國人民入境引發混亂和恐慌
大年初二陽光普照初三轉涼注意溫差
搶救遭焚美國國旗快遞送貨員成英雄
春節全台遊樂園優惠好康報你知
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徐國勇變大廚 傳授獨門滷肉飯
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陸新春賀歲片 成龍章子怡金城武都來了
－兩岸電影專題之四（中央社記者高照芬台北29日電）中國大陸今年的新春賀歲片可說是「星光熠熠」，不但檔期長、影片多，包括...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎永續發展獎得主羅森費爾德逝世
（中央社台北28日電）唐獎第二屆永續發展獎得主、能源效率教父亞瑟•羅森費爾德27日逝世於美國加州，享壽90歲。他畢生...
蒐集限量玩具 台客就愛日版
台灣玩家玩具經 日本次文化投射1（中央社記者張榮祥台南28日電）台灣深受日本次文化影響，不少玩具迷鍾愛日系玩具，且深信在...
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政治人物輕鬆一面
陸軍步兵85週年隊慶
第12屆KKBOX風雲榜
川普就職美國總統
北市4河濱公園 除夕初一可放鞭炮（1）
北市4河濱公園 除夕初一可放鞭炮（2）
北市4河濱公園 除夕初一可放鞭炮（3）
北市4河濱公園 除夕初一可放鞭炮（4）
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熟年專題｜銀髮摔不得 因小失大不值得 居家安全做得好 在地終老不煩惱
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1月30日：歷史上的今天
1月29日：歷史上的今天
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1月27日：歷史上的今天
非洲娃娃新娘 掙扎於陋習中
揮別半世紀陰霾 德國再現藍天
封街大遊行 紐約華埠年味濃
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文化-十分好臺誌
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