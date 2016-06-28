9日強烈冷氣團南下10日北部低溫11度
伊朗試射彈道飛彈川普政府祭新制裁
川普禁7國公民入境美國6萬簽證暫時撤銷
內閣四部會改組名單陳時中接衛福部長
證券商遭大規模駭客攻擊金管會祭五大措施因應
特派專欄／圓潤美更貼近現實法國大尺碼時尚興起
2月4日台灣各報頭條速報
俄羅斯：駐敘利亞大使館遭恐怖分子砲彈攻擊
林聰賢入閣掌農委會面臨美豬核食四挑戰
美國防部長：釣魚台適用美日安保條約
Uber批喝湯硬用筷子交通部：有給湯匙
詹家姊妹直落二取勝闖進WTA台灣賽4強
台北血庫快見底O型僅能再撐3.5天
菲律賓加工區大火撲滅12家台商平安
林美珠接任勞動部長未來面臨3大挑戰
持刀男子圖闖巴黎羅浮宮遭軍人開槍擊傷
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差點溺死在馬桶 嘟嘟變身療癒校貓
校犬貓專題（中央社記者顧荃台北1日電）不少學校選擇在校內養校狗，駐守校舍也陪伴學生。不過台北市溪山國小養的卻是喵星人...
甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河
世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...
唐獎永續發展獎得主羅森費爾德逝世
（中央社台北28日電）唐獎第二屆永續發展獎得主、能源效率教父亞瑟•羅森費爾德27日逝世於美國加州，享壽90歲。他畢生...
彭于晏當一哥 跨海代言陸vivo手機
－大陸手機專題之三（中央社記者尹俊傑台北31日電）2016年對藝人彭于晏而言可說是豐收的一年，不僅片約一部接一部，還跨海到...
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政院宣布 內閣四部會改組
恐成超級細菌 抗藥性志賀氏桿菌現亞洲
2016年黃金需求創3年高點
台股雞年紅盤日跌18點 近3年首次收黑
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清代皇帝的低調與奢華 九五之尊，愛穿低彩度純色暗花袍
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鐵橋、溪水、大武山─高屏溪舊鐵橋的曙光
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