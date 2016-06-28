土耳其夜店恐攻39死歹徒仍在逃逸中
蔡總統過境是否會面川普回應記者這麼說
國5午後雙向塞部分路段車速低於40公里
「灣生回家」作家田中實加坦承身分造假非灣生後代
康柏拜區演活福爾摩斯他是柯南道爾遠親
【影】爭睹水晶球跨年倒數紐約時報廣場被民眾擠爆
誤食姑婆芋送醫徐國勇返家靜養
土耳其夜店恐攻釀死傷倖存者：這瘋子進來就亂射
特派專欄／知識跨年陸網路內容付費時代開始了？
國際油價漲台幣貶中油汽柴油各漲4角
北市跨年人潮少39萬人柯文哲這麼回應
2017元旦升旗典禮總統與民眾一起聽滅火器
土耳其夜店恐怖攻擊槍手穿耶誕老人裝
2017跨年煙火秀完整影片一次看
人生下半場投身公益羅紹和為弱勢發聲【影】
元旦全台溫暖舒適西半部高溫上看28度
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2016年即將結束，你要用什麼方式迎接2017？無論是戶外倒數、在家開趴，還是睡美容覺、隔天早起參加升旗，中央社為你準備懶人...
臺北2016世界郵展 邁向集郵新紀元
中華郵政首次取得世界郵展主辦權，期藉由此展覽，擴大國際集郵聯合會（FIP）會員國集郵家之交流與友好關係，讓世界看見臺灣...
「東方諾貝爾」 唐獎讓世界看見台灣
尹衍樑博士於2012年12月成立唐獎，設置永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，不分種族與國籍，遴選出對世界具有創新實質...
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宇宙有多大，人類的夢想就有多大。本書以說故事的有趣方式，娓娓道出人類天文學的...[More]
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