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世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...

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唐獎永續發展獎得主羅森費爾德逝世

（中央社台北28日電）唐獎第二屆永續發展獎得主、能源效率教父亞瑟•羅森費爾德27日逝世於美國加州，享壽90歲。他畢生...

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台灣玩家玩具經 日本次文化投射1（中央社記者張榮祥台南28日電）台灣深受日本次文化影響，不少玩具迷鍾愛日系玩具，且深信在...

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