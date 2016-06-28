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新聞專題新聞專題

新聞專題

中美是友是敵？川普怎麼想 北京不安心

川普上台中美關係前瞻專題報導之一（中央社記者尹俊傑北京21日電）川普美東時間20日正式入主白宮，就職演說中雖無刺激北京的...

新聞專題

甲仙國小拔河隊逆流而上 拔一條生命的河

世界郵展專題（中央社記者林沂鋒、張雅淨台北26日電）今天是台北2016郵展最後一天，導演楊力州以電影「拔一條河」與今天郵展...

新聞專題

唐獎得獎人影片 11/5首播

（中央社記者陳至中台北28日電）唐獎已頒發至第二屆，備受各界重視，唐獎基金會製作「世界的唐獎」得獎人影片，將於11月5日...

新聞專題

川普顧人怨 誰來替美國第一夫人治裝

（中央社紐約17日綜合外電報導）儘管美國準第一夫人梅蘭妮亞高䠷又苗條，也曾經是個名模，外型亮麗的她還是得面對全新「時...

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新聞圖輯新聞圖輯

第12屆KKBOX風雲榜

川普就職美國總統

2017台北國際電玩展登場

一週重要新聞回顧（0115-0121）

布局19大 陸4直轄市一把手到位

勞保年金改革謠言 勞動部4張圖解惑

新春加持 新北10大走春拜拜路線

川普就職演說重點

商業周刊

潮州小生活》回鄉種藝術 咖啡館也是美術館

鄉間小路

禾餘麥酒

天下雜誌

陳偉殷 我的目標就是不設目標

今周刊

準備錢來賠！林敏雄拚出最強全聯

0115-0121一週大事

0108-0114一週大事

0101-0107一週大事

1225-1231一週大事

1月22日：歷史上的今天

1月21日：歷史上的今天

1月20日：歷史上的今天

1月19日：歷史上的今天

非洲娃娃新娘　掙扎於陋習中

揮別半世紀陰霾　德國再現藍天

封街大遊行　紐約華埠年味濃

六本木人文薈萃　展品味美學

綜合-空中體育課

綜合-看見我 聽見你

綜合-八九不離食

音樂-好歌音樂館

佳音廣播電台，分秒守護心靈，透過廣播頻道FM90.9、佳音網站、音樂網站、廣播月刊、祝福你小輯等，傳遞生活資訊、服務關懷社群、參與社會公益活動、建構節目及音樂資料庫，研發行動軟體webapp，全方位的有聲關懷，全天候的陪伴守護，願人聽見佳音，聽見愛！

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　　「元素很有趣」是本書基本假設，《週期表的故事》網羅了跟化學元素有關的事實、神...[More]

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