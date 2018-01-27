曼谷設計節開幕 台灣館創新作品超吸睛

2018曼谷設計節台灣館27日在曼谷市開幕，台灣利用回收稻稈製作杯子的環保創作，令同時參展的義大利館負責人在駐泰國代表童振源（左）引領下前來參觀，並說太有環保概念了。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年1月27日

（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）2018曼谷設計節今天在曼谷湄南河畔的廊1919藝文區開幕，由台灣創意中心籌設的台灣館帶來最新設計與創意作品，其中廢棄電路板和稻稈的再利用設計創作最讓國際友人感到驚奇。



2018曼谷設計節邀請台灣、日本、義大利和香港等多國創意設計公司和個人前來參展，台灣館以RE/solution永不停歇的設計創新為主題，帶來多項台灣設計業者和個人的作品。



像是由廢棄的印刷電路或稻稈回收再利用製作而成的杯子或建材，利用咖啡渣製成透氣布料，都令在場的參觀民眾大開眼界，連義大利館的負責人在中華民國駐泰國代表童振源的引領下前來參觀，都大為讚賞，直呼太有環保概念，又兼顧設計與創新。



童振源表示，過去幾年台灣的文化創意產業與泰國有許多的合作，這次展覽也結合科技和製造等台灣的強項，讓產品或藝術創作成為循環經濟的環保商品，如廢棄物變成非常有用的文創商品，這是台灣高科技的優勢，也是文創產業的優勢，未來也將透過更多元的行銷或展示，推動台灣文創產業發展並提升經濟競爭力。



參展的廠商點睛設計負責人韓世國表示，台灣在金屬的3D列印技術上很有前瞻性，這次帶來的是以鈦3D列印出的無人機身，特點就是結構強又輕巧，造型新穎又特殊，專門供作競速使用，這次配合台灣的專業無人機公司剛鈺公司和明志科技大學前來參展，希望未來可以開發無人機的國際市場。



明志科技大學管理暨設計學院工業設計系主任江潤華表示，3D列印技術可完全客製化，可由客戶自行設計各種不同造型的無人機，這次展示的就是重量約3公克的迷你無人機，加上電池等配件重量不超過12公克，定位為精品設計。



其他還有以花蓮大理石為基底的椅子和精油座，以及3D列印的鈦戒指等作品，自今天起至2月4日展出。另外也為泰國台商舉辦設計諮詢座談，邀請台灣創意設計中心董事長兼台灣藝術大學設計學院創意產業設計研究所教授林榮泰專題演講。1070127



