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跨界水塔特展 陳副總統：總統府是這麼不同

發稿時間：2018/03/03 15:08

最新更新：2018/03/03 15:40

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總統府3日起展出由音樂人與視覺藝術家合作「跨界水塔」計畫，副總統陳建仁（右）在藝術家「兩兩一樹」水塔上塗鴉，參與創作。中央社記者陳俊華攝　107年3月3日總統府3日起展出由音樂人與視覺藝術家合作「跨界水塔」計畫，副總統陳建仁（右）在藝術家「兩兩一樹」水塔上塗鴉，參與創作。中央社記者陳俊華攝　107年3月3日

（中央社記者陳俊華台北3日電）總統府今天起展出由音樂人與視覺藝術家合作「跨界水塔」計畫，副總統陳建仁說，塗鴉、嘻哈文化進總統府，如果最近有外國朋友訪台一定要參觀，「台灣的總統府是這麼不一樣」。

陳副總統、文化部長鄭麗君等出席總統府「C2 SQUAD台灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」特展開幕活動，由10組音樂人與10組視覺藝術家跨界合作的水塔計畫，要展示台灣視覺藝術與音樂結合的創作能量。

活動邀團體E-turn 、品格教育、激膚樂團與性感寶貝咪咪等演出，並由藝術創作家兩兩一樹、Modetage現場水塔創作。

鄭麗君表示，平常在街頭才看得到嘻哈、街頭塗鴉文化，現在結合起來「占領總統府」，代表台灣是最自由開放的國家，中華文化總會主辦活動的目的，是把總統府當舞台，讓藝術家盡情揮灑。

陳副總統表示，特展讓總統府變得年輕有活力，府內展覽不只呈現日常運作、民主發展樣貌，也是展現台灣文化視野平台，這次讓塗鴉文化、嘻哈進到總統府，讓全民看到總統府「確實是全民的總統府」，充滿朝氣。

陳副總統說，特展是由音樂人與創作藝術家跨界合作，以音樂內容為創作主題，再由視覺藝術家彩繪在水塔上。大家不要小看水塔，是台灣最日常用品，許多家戶頂樓都有水塔，搭高鐵時很多外國朋友會問「那是什麼亮亮的在屋子上？」實際上就是台灣意象。

陳副總統表示，藝術家把自己生長在土地上吸收的能量發揮在水塔上非常合適，並將水塔改裝成音響喇叭，讓水塔不只是藝術創作，也能播放音樂，將年輕人創作的音樂、視覺藝術都呈現在水塔上，是很大創新與創意。

陳副總統說，展出作品有街頭塗鴉藝術，他曾看過紐約地鐵的塗鴉文化，表達年輕人不滿現狀、批評體制與政府，在自由民主國家就該有表現的機會，台灣塗鴉也廣泛運用在潮牌、T恤及滑板上。

陳副總統表示，如果最近有外國朋友訪台，一定要參觀，「台灣的總統府是這麼不一樣，跟美國白宮可能不太一樣」，這代表總統蔡英文非常珍惜年輕人想法、創作，邀大家到總統府感受新世代視覺、聽覺饗宴。

陳副總統也在兩兩一樹的水塔上塗鴉，參與創作，體驗台灣塗鴉文化。（編輯：李明宗）1070303

副總統陳建仁（前排右4）、文化部長鄭麗君（前排右3）等人3日出席總統府「C2 SQUAD台灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」特展開幕活動。中央社記者陳俊華攝　107年3月3日副總統陳建仁（前排右4）、文化部長鄭麗君（前排右3）等人3日出席總統府「C2 SQUAD台灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」特展開幕活動。中央社記者陳俊華攝　107年3月3日
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