數位藝術中心由視盟接棒 重新開幕

由台灣視覺藝術協會接棒營運的台北數位藝術中心16日重新開幕，首檔展覽推出「終身保固—家電羅曼史」，邀請11名藝術家參展，展場一角以多盞捕蚊燈排列矩形，藍光四射。中央社記者梁珮綺攝 107年6月16日

（中央社記梁珮綺台北16日電）台北數位藝術中心今天重新開幕，由台灣視覺藝術協會接棒營運，以「再、更、新」作為營運理念。文化局長鍾永豐說，盼透過數位藝術中心讓藝術家可接觸街區生活脈絡。



數位藝術中心今年4月起由台灣視覺藝術協會（視盟）接手，文化局藝術發展科視察李岱穎告訴中央社記者，數位藝術中心先前採促參法委外營運，預算為一年新台幣1200萬元；如今一年預算為800萬元。



李岱穎說，台北市議會認為促參法需有商業活動，數位藝術中心偏公益性質，要求回歸台北市市有財產委託經營管理自治條例；她表示，視盟是台灣目前藝術創作者最重要的組織，多數台灣藝術家都參加，將運用其長年耕耘的藝術資源與經驗，豐厚數位藝術能量及開創新局。



視盟承接後的首檔展覽為「終身保固—家電羅曼史」，邀請國內11位藝術家參展與現場演出，以「家電」為主題探討與數位藝術之間的關係，並提出故障、誤用、無用、失焦、失控甚至是不便等，面對「發明」與「創新」過程中亟欲排除，但無法忽略的現象，終身保固是懷疑上述現象時，最基礎的數位概念起點。



這次展覽共展出8件作品，如彭奕軒的「死亡之光The Death of Light」利用成群的等待且安靜的捕蚊燈，思考觀者究竟是在等待蚊子，還是等待藝術；陶亞倫「幻滅No.5、幻滅No.6」則質疑人類優越的神經系統，是否能完全的、精準地接收，並理解世界的所有訊息，挑戰對世界的感官思維，作品已獲國美館典藏。



又如余政達的Ours Karaoke運用視訊鏡頭攝錄及電視的放映，探索及觀看不同的自我；朱駿騰「疲倦的沸騰之後」透過大同電鍋誤用數個轉接頭，聽著蒸煮過程中的沸騰聲響，燒壞耗損的轉接頭揭示著自我汰換的意思，試圖省思科技意義的開端。



展覽從今天展至8月4日，7月6日下午2時有表演與座談，7月21日下午2時有「家電維修工作坊」。（編輯：方沛清）1070616