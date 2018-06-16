台東大同戲院承載記憶 拆除暫緩

台東縣最後一家關門的傳統戲院大同戲院荒廢迄今，日前傳出台東縣政府有意拆除，民間社團盼再評估。台東縣府表示，將與地主研議先暫緩拆除。中央社 107年6月16日

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）台東縣最後一家關門的傳統戲院大同戲院，8年前被一把火燒毀大廳荒廢迄今，日前傳出台東縣政府將拆除，民間社團希望能審慎評估。台東縣政府表示，將與地主研議先暫緩拆除。



承載許多台東人回憶的大同戲院，位於台東市中正路129號，興建於民國47年。1980年後因電視的普及和錄影帶事業的興起，台東傳統電影院像骨牌效應一樣，應聲而倒。1985年大武戲院拉下序幕，台東36家傳統電影院剩大同戲院苦撐。



民國98年8月17日，台東民眾剛要走出莫拉克颱風傷痛時，一把無情火將台東唯一戲院大同戲院燒了。台東將近4年的時間沒有電影院，直到102年7月秀泰影城開幕，台東才又有電影院。



廢棄的大同戲院，部分股東原本想東山再起，但有股東反對，認為台東的電影產業已沒落，重建的戲院恐成「錢坑」，因此廢棄至今。



日前傳出台東縣政府鑑定為危樓將於這個月19日拆除，民眾在網路社群上提出質疑，認為具有歷史意義的地標貿然拆除很可惜。



台東縣政府建設處副處長蔡勝雄指出，大同戲院歷經火災、多次地震，僅剩主結構牆面，後方圍牆水泥塊剝落有危險疑慮，但股東無力拆除，希望縣府能協助。縣府發函要求地主自行拆除時限已過，後續將研議如何處置。(編輯:孫承武)1070616