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留日黃金十年結緣 林曼麗用文化為台日搭橋

發稿時間：2018/08/29 19:07

最新更新：2018/08/29 19:07

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（中央社記者游凱翔台北29日電）「安平的夕陽，是我生命的原點。」出生文化之都台南的林曼麗，傳承了藝術家母親的感性、物理學家父親的理性，在那升學主義的時代，毅然選擇藝術這條路，深耕台灣文化。

現任國家藝術文化藝術基金會董事長的林曼麗，曾任故宮博物院院長、台北市立美術館館長，由於對台灣、日本藝術交流極具貢獻，今天獲日本外務大臣表揚，並由日台協會代表沼田幹夫頒贈表揚狀，同時林曼麗也是台灣第一位以個人的名義，獲得這項殊榮。

林曼麗與日本的淵源，來自西元1978年至1988年留日的10年，這10年的光陰，更被林曼麗稱為是生命中最不可抹滅的「黃金十年」，不僅取得日本國立東京大學教育學碩、博士學位，專攻藝術教育，更遇到了她的摯愛，結了婚、生了2個小孩，最重要的是，奠定了她與日本間深厚的鏈結。

林曼麗接受中央社訪問時說，回到台灣工作的這30年間，走訪無數國家、進行無數交流，但日本對她來說仍然是無法取代的，當年她與日本師長、同學及朋友的關係，並沒有因為時間、空間的隔閡而疏遠。

「日本對我來說，已經不再是單純的留學國度，而是生命中無法或缺的存在。」林曼麗笑笑的說，這就是所謂的緣分，這30年來，因為人與人間誠摯、信賴的關係，不斷擴散與連結，建立起更多更廣闊的友誼，讓台日之間，不管是學術、藝術及文化的交流都能更加深化。

林曼麗說，台灣面臨嚴峻、錯綜複雜的國際現實，雖然文化無法像商業、經濟，短時間帶來收益及利益，但卻能透過文化交流，讓文化一點一滴的累積、傳承，最後內化到國家與人民的心中；但她認為，台灣並沒有很重視文化交流，其實台灣可以做得更多。

她舉例，2014年她曾在東京舉辦「台灣近代美術展」、2017年則回台灣舉辦「日本近代洋畫大展」，藉此讓藝術家、民眾看到同一個時期、不同社會所面臨的問題及脈絡的差異，她想做的，就是將文化「點、線、面」一步步的內化到這個社會中。

對藝術、文化侃侃而談的林曼麗，是當年同儕眼中「超級會考試」的學霸。

林曼麗於1954年出生在文化古都「台南」，台南這座具有文化底蘊的城市，讓林曼麗從小接受它的薰陶，更特別的是，她的母親是藝術家、父親則是物理學家，讓她笑稱自己是「理性與感性」的結合，但在那升學主義的年代，她卻毅然選擇了藝術這條感性的道路。

她回憶，求學階段的她很會考試，各種考試往往都是第一名，但她並不喜歡那個以標準答案定義人生的社會，因此放棄知識性的理科研究，毅然投入藝術領域，開始愛上寫詩、編劇，甚至是繪畫。

在短暫的訪談中，林曼麗強調自己的家庭是幸福的，也感謝父母親尊重她的選擇。她回憶，藝術家母親對她的影響不在話下，但讓她難忘的是，父親雖然是物理學家，卻是浪漫且務實的物理學家，父親更是家中「馬蓋先」，不只修繕家中大小事物，就連她兒時的玩具，都是父親親手製作而成，不只能用，還相當精緻。

「安平的夕陽，是我生命的原點。」林曼麗最後說，她最愛的夕陽是安平的夕陽，每次安靜看著漸漸西下的夕陽時，就會帶給她滿滿的感動，也因此她將感動身體力行，轉化至藝術領域，帶給她成就感、造就心靈的豐富，深耕台灣文化，也為台日文化搭橋。（編輯：黃國倫）1070829

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