台灣移工影像詩情 紀錄移工生活點滴

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化縣文化局推出「台灣移工影像詩情」展，展出80張由攝影家郭澄芳前往台中火車站等地拍下的外籍移工照片。郭澄芳說，希望藉照片呈現外籍移工開朗光明面，讓民眾更了解移工。



郭澄芳和詩人康原合作，由郭澄芳拍下外籍移工的照片，再由康原寫詩，合作出版「滾動的移工詩情」，文化局則從即日起到25日在彰化縣立圖書館舉辦「台灣移工影像詩情」展，摘錄書中精彩照片展覽。



郭澄芳在彰化市開設照相沖印店，閒暇時會拿相機拍下真善美，回想以外籍移工為主題的攝影，郭澄芳說，拍攝前已設定要用相機拍下飄洋過海到台灣工作的外籍移工開朗、陽光面。



郭澄芳說，他利用週六、日外籍移工放假機會，前往台中火車站及火車站對面的東協廣場等地尋找拍攝對象，雖語言不通，但靠笑容及肢體語言，熱情的外籍移工都欣然接受邀請，讓他以鏡頭紀錄生活，照片中的外籍移工幾乎人人面帶笑容。



郭澄芳表示，總計拍近6000張照片，展覽中只展出其中80張，這些照片紀錄外籍移工相聚把酒狂歡、結婚等生活點滴，其中一張照片是一名移工揹著另一名移工，兩人有如連體嬰，讓他印象深刻。



郭澄芳說，這兩名印尼移工叫阿吉、阿力，在嘉義及新竹工作，透過朋友介紹成為好友，只要週末假日就相約台中火車站聚會，兩人開心揹在一起的畫面讓他感動，按下了快門，期盼這份歡樂感動觀展民眾。（編輯：李明宗）1070905