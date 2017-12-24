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核四拚整廠輸出 英國業者來台看設備

發稿時間：2017/12/24 09:57

最新更新：2017/12/24 12:52

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占地480公頃的核四廠，包含山地和平地。除了2部機組約占100公頃外，仍有380公頃空地可利用，且相關電源線、開關場、重件碼頭及廠區道路基礎設施已相當完備，不管是作為太陽能、風力的再生能源或在其他空地增設燃氣機組，都可以事半功倍。圖為開關場。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日占地480公頃的核四廠，包含山地和平地。除了2部機組約占100公頃外，仍有380公頃空地可利用，且相關電源線、開關場、重件碼頭及廠區道路基礎設施已相當完備，不管是作為太陽能、風力的再生能源或在其他空地增設燃氣機組，都可以事半功倍。圖為開關場。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

核四封存3年專題報導（中央社記者廖禹揚台北24日電）核四即將在今年底封存滿3年，台電明年上半年擬提出轉型計畫外，也將尋求整廠輸出的可能性。台電透露，日商投資的英國電力業者今年8月曾派專家來看廠，並肯定設備保存現況。

1980年開始的核四計畫，歷經暫緩興建、廢核案、停建、再復工、又停工封存的坎坷命運，建置成本達新台幣2838億元，過程長達37年，封存3年期限將在年底屆滿，未能如預期發揮效用的設備、燃料及相關人員該何去何從，成為外界關注議題。

2015年經原能會通過的核四封存計劃，2部機組各有126及115個系統，封存期間，設備電力、通風、空氣、冷卻水等相關系統維持正常運作，以維持良好設備儲存環境；其他停止運轉系統則分別採用濕式封存及乾式封存。

乾式封存是以強制乾燥空氣、自然乾燥空氣及氮氣灌入，或以拆回倉庫存放方式保存，並定期監視、抄表。濕式封存則是以除礦水填滿存放，並定期監控合格水質條件，避免管路與設備腐蝕。

台電龍門核能發電廠規劃經理辛潤說明，濕式封存的系統效度與營運中的核電廠相同，「該做的維護偵測一樣都不能少」，潛在買主就可以馬上看到相關數據，整廠輸出時才能爭取好價錢。

他並透露，日商投資的英國電力業者8月曾派3位專家來看廠，對核四設備保存現況與技術給予肯定。

台電董事長楊偉甫接受中央社專訪時表示，全世界正在施工的核電廠不多，但確實有符合需求的案子，已經在接洽中，努力看看能否對上需求時間點。

不過，今年1月初立法院三讀修正通過電業法，「2025年非核家園」入法，所有核電廠都將在2025年走入歷史，核四啟封機率微乎其微，台電從去年開始逐步擴大乾式封存項目，從去年下半年至今年上半年已完成第一階段，並規劃反應爐在明年9月後也要轉為乾式封存。

台電發言人林德福說明，乾式封存所需人力相對較少，台電也正逐漸縮編核四人員，從早期約550人到現在約360人，預定明年底要減至250人，2019年可減至180人左右；多出來的人力將改派至其他電廠或施工處等單位。

除人員問題外，更棘手的是設備及燃料的處理問題，林德福表示，尚未安裝的庫存材料，會盡量配合其他電廠需求去化，已完工的現有設備中，與核能安全有關的部分出口需要廠商提供文件，因此需原核能設備供應商同意，後續會再與廠商討論，規劃處理方式。

台電目前正在與廠商討論燃料棒處理合約，目標12月底談定，爭取在明年第2季輸出，但因輸送燃料束需使用專用護箱，護箱數量有限且需執照，廠商粗估約要2到3年時間才能將核四燃料束全數輸出台灣。

核四內高達1744束燃料棒，當初花費80億元採購，若能以整束賣給合適電廠，台電需負擔費用會較低，但若需請廠商運回拆解，費用可能達5.2億至27.6億元。

以區域電力供需平衡考量角度，北部地區電力設施廠址難求，辛潤說，核能設備的汽輪機就是「工藝品」，與煤或天然氣等火力燃料「等級不同」，改裝不僅效率不高，且不划算，「沒有人這樣做」。

辛潤表示，占地480公頃的核四廠，包含山地和平地。除了2部機組約占100公頃外，仍有380公頃空地可利用，且相關電源線、開關場、重件碼頭及廠區道路基礎設施已相當完備，不管是作為太陽能、風力的再生能源或在其他空地增設燃氣機組，都可以事半功倍。

楊偉甫也說，目前還在評估核四現址狀況，盤點適合設置綠電的位置與範圍，結果還沒出來，但希望明年上半年可以提出計畫。1061224

核四廠仍有380公頃空地可利用，且相關電源線、開關場、重件碼頭及廠區道路基礎設施已相當完備，不管是作為太陽能、風力的再生能源或在其他空地增設燃氣機組，都可以事半功倍。圖為冷水池山坡地。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日核四廠仍有380公頃空地可利用，且相關電源線、開關場、重件碼頭及廠區道路基礎設施已相當完備，不管是作為太陽能、風力的再生能源或在其他空地增設燃氣機組，都可以事半功倍。圖為冷水池山坡地。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

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