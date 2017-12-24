/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 多益五月天勞基法空氣品質
>rss

核四員工遭批冗員 轉型壓力大

發稿時間：2017/12/24 09:58

最新更新：2017/12/24 13:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
福島事件發生後，國人對核電廠的安全疑慮大增，命運坎坷的核四，也將成為歷史名詞，一路和核四走過風雨的台電員工有想調廠另謀發展，也有人選擇留下，盼所有的努力與犧牲都是值得。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日福島事件發生後，國人對核電廠的安全疑慮大增，命運坎坷的核四，也將成為歷史名詞，一路和核四走過風雨的台電員工有想調廠另謀發展，也有人選擇留下，盼所有的努力與犧牲都是值得。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

核四封存3年專題報導（中央社記者黃雅娟台北24日電）福島事件後，國人對核電廠的安全疑慮大增，核四廠計畫轉型為綜合電力園區，一路和核四走過風雨的員工常遭批為冗員，處境艱難，有人想調廠另謀發展，也有人選擇留下，未來何去何從，還沒有答案。

為因應國家長遠經濟發展需求，台灣1970年代起開始興建核電廠，「最高峰時民眾每用2度電，就有1度來自核能」，在兩次石油危機中，核電擔任了產業發展重要後盾的角色。

核四廠興建工程長達20年的走走停停，歷經兩次停工、3位總統、4次追加預算、12位行政院長，投入近新台幣3000億元資金，是所有台電人心中的痛。

zoom in 為核四廠奉獻18年心血的規劃經理辛潤（圖）說，鼓勵兒子大學唸核工系，卻被吐槽「只會被議論」，但辛潤仍堅持，「核能只是一個選項，沒有絕對好壞」。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日為核四廠奉獻18年心血的規劃經理辛潤（圖）說，鼓勵兒子大學唸核工系，卻被吐槽「只會被議論」，但辛潤仍堅持，「核能只是一個選項，沒有絕對好壞」。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

「最後建的，命運最坎坷」，為核四廠奉獻18年心血的規劃經理辛潤說，反核是現今台灣社會的氛圍，他鼓勵兒子大學唸核工系，卻被吐槽唸這個「只會被罵」，但辛潤仍堅持，「核能只是一個選項，沒有絕對好壞」。

在現任廠長劉宗興帶領下，核四仍有400多位員工努力進行封存以及往後的資產維護計畫，保留電廠的最高資產價值，但也有基層員工無奈表示「現在就算想起動，也沒辦法了。」

1992年就到美國奇異公司接受核能專業訓練，回台灣後負責籌組核四廠，前廠長徐懷瓊想到當初精挑細選三批優秀菁英團隊加入核四，投入10多年卻看不到運轉的可能，這些年輕人當年如果去其他單位，也許發展海闊天空，現在卻不知何去何從，讓徐懷瓊憶起過往就覺得沉重。

工會理事長丁作一說，當時的新進員工，在人生中最菁華的時期，奉獻過青春汗水，如今他們除了面臨所學技能轉型的問題外，也面臨了職業生涯規劃的重大考量，壓力之大，可想而知。

不過，也有台電主管認為，就算是非核家園，台灣也不能就排除學習核能先進知識及技術，未來還有除役等問題，需要專業人員。

台電發言人林德福強調，核四人員都是台電公司員工，目前人事也正在為多出來的人力進行媒合，改派至其他電廠或施工處等單位。

丁作一指出，龍門電廠的員工甚至被經濟部認為是「閒置人力」，以此為由刪減台電公司擬招考員額。期望台電、經濟部能用更明快的步調來解決，妥善的讓人力、物力發揮最大的功效，也讓廠內的員工適才適所、發揮所長。1061224

延伸閱讀》核四封存3年砸28.79億 設備檢護光去年就40萬次

延伸閱讀》核四拚整廠輸出 英國業者來台看設備

延伸閱讀》核四轉型綠電 環團要求讓地方參與規劃

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP