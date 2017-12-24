核四員工遭批冗員 轉型壓力大

福島事件發生後，國人對核電廠的安全疑慮大增，命運坎坷的核四，也將成為歷史名詞，一路和核四走過風雨的台電員工有想調廠另謀發展，也有人選擇留下，盼所有的努力與犧牲都是值得。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

核四封存3年專題報導（中央社記者黃雅娟台北24日電）福島事件後，國人對核電廠的安全疑慮大增，核四廠計畫轉型為綜合電力園區，一路和核四走過風雨的員工常遭批為冗員，處境艱難，有人想調廠另謀發展，也有人選擇留下，未來何去何從，還沒有答案。



為因應國家長遠經濟發展需求，台灣1970年代起開始興建核電廠，「最高峰時民眾每用2度電，就有1度來自核能」，在兩次石油危機中，核電擔任了產業發展重要後盾的角色。



核四廠興建工程長達20年的走走停停，歷經兩次停工、3位總統、4次追加預算、12位行政院長，投入近新台幣3000億元資金，是所有台電人心中的痛。





為核四廠奉獻18年心血的規劃經理辛潤（圖）說，鼓勵兒子大學唸核工系，卻被吐槽「只會被議論」，但辛潤仍堅持，「核能只是一個選項，沒有絕對好壞」。中央社記者林孟汝攝 106年12月24日

「最後建的，命運最坎坷」，為核四廠奉獻18年心血的規劃經理辛潤說，反核是現今台灣社會的氛圍，他鼓勵兒子大學唸核工系，卻被吐槽唸這個「只會被罵」，但辛潤仍堅持，「核能只是一個選項，沒有絕對好壞」。



在現任廠長劉宗興帶領下，核四仍有400多位員工努力進行封存以及往後的資產維護計畫，保留電廠的最高資產價值，但也有基層員工無奈表示「現在就算想起動，也沒辦法了。」



1992年就到美國奇異公司接受核能專業訓練，回台灣後負責籌組核四廠，前廠長徐懷瓊想到當初精挑細選三批優秀菁英團隊加入核四，投入10多年卻看不到運轉的可能，這些年輕人當年如果去其他單位，也許發展海闊天空，現在卻不知何去何從，讓徐懷瓊憶起過往就覺得沉重。



工會理事長丁作一說，當時的新進員工，在人生中最菁華的時期，奉獻過青春汗水，如今他們除了面臨所學技能轉型的問題外，也面臨了職業生涯規劃的重大考量，壓力之大，可想而知。



不過，也有台電主管認為，就算是非核家園，台灣也不能就排除學習核能先進知識及技術，未來還有除役等問題，需要專業人員。



台電發言人林德福強調，核四人員都是台電公司員工，目前人事也正在為多出來的人力進行媒合，改派至其他電廠或施工處等單位。



丁作一指出，龍門電廠的員工甚至被經濟部認為是「閒置人力」，以此為由刪減台電公司擬招考員額。期望台電、經濟部能用更明快的步調來解決，妥善的讓人力、物力發揮最大的功效，也讓廠內的員工適才適所、發揮所長。1061224



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