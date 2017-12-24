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交換禮物走小眾風 一定要厭世又療癒

發稿時間：2017/12/24 10:44

最新更新：2017/12/24 14:04

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網路購物平台博客來觀察，除實用性高、造型可愛或耶誕意象生活雜貨最受歡迎，今年也有看似厭世卻很療癒不一樣的禮物風潮。圖為生態綠與厭世動物園合作的濾掛式咖啡。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日網路購物平台博客來觀察，除實用性高、造型可愛或耶誕意象生活雜貨最受歡迎，今年也有看似厭世卻很療癒不一樣的禮物風潮。圖為生態綠與厭世動物園合作的濾掛式咖啡。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日

（中央社記者陳政偉台北24日電）現代人工作、生活壓力大，苦悶現狀也帶來消費的小確幸經濟風潮，加以近日直擊內心痛苦的閱讀風潮，交換禮物也出現惡趣味禮物，藉由假惡搞、真療癒的過程，成為新興小眾市場。

據市調機構東方線上最新消費與生活型態趨勢研究，其中，政治大學企管系教授別蓮蒂針對台灣消費市場氛圍觀察指出，「這幾年東方線上的研究數據看下來，台灣消費者已經接受生活中的小確幸與微希望，期待超越平日消費的大滿足，在生活的安排上，更追求長假期的休閒，或是超美食的精神彌補感。」

東方線上報告分析，台灣消費者面對長期平淡景氣，產生對應消費價值觀，有超過50%受訪的消費者在平日傾向精打細算、克制消費。即便有偏好的品牌，仍傾向折扣時購足；甚至，偏好單一品牌、不受價格而左右的消費者，不到1成。

網路購物平台博客來觀察，除實用性高、造型可愛節令新品或耶誕意象生活雜貨最受歡迎，禮物其實與送禮「對象」緊緊相扣，今年也有看似厭世卻很療鬱不一樣的聖誕節交換禮物風潮。

受社會氣氛使然，現代人工作、生活壓力大反映在交換禮物上，有股反動的消費趨勢正在醞釀。針對不同對象，博客來創意生活事業部設計文創TEAM企劃吳旻璇推薦4樣假惡搞、真療癒的禮物，給對方一種意在言外的驚喜。

首先，她推薦乍看是握力器但也是釘書機，適合給壓力大、沒時間運動或喜歡運動的上班族，且兼具文具的功能性。而一樣是文具或是手帳控的發燒友，還有「超級空白手帳」，正好獻給喜歡塗鴉的文字工作者，連封面都可以量身訂做，靠自己打造個人風格。

喜歡飲品的人，吳旻璇說，有款國內咖啡品牌生態綠與插畫家厭世動物園合作的濾掛式咖啡，光包裝上文字能讓收禮者會心一笑，具有蒐藏價值，還可自行挑選喜歡的文字。

再來是知名插畫家「我是馬客」所出「誰來讓我靠」的桌上遊戲，吳旻璇指出，不管是上班族，或只要是受薪階級，都知道老闆的險惡。透過遊戲過程，勇闖未知逆境，打開新出口達到紓壓效果，排解上班族苦悶的心情，體會人生百態。

對送禮或收禮不按牌理出牌的人，她建議，可參考日本知名影音部落客「ARuFa」，是被網友暱稱「腦子有洞、浪費才能界」的孤高霸主。他出書寫出人類有10萬種浪費時間的方法，讓朋友間可模仿內容較勁，達到排解無聊但更無聊的終極效果。

最後，給超愛寵物者的汪喵USB加熱暖手抱枕，是身為愛狗貓的奴才們，光圖案就讓人看地欲罷不能。其中抽臉貓款式，即使臭臉到不行的跩臉，對喜歡動物的人來說卻反差地萌，冬天暖，夏天還可單獨當靠枕使用。1061224

圖為日本部落客「ARuFa」新書超浪費時間圖鑑。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日圖為日本部落客「ARuFa」新書超浪費時間圖鑑。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日
圖中左起為汪喵USB加熱暖手抱枕賊柴柴款、握力器釘書機、知名插畫家「我是馬客」所出「誰來讓我靠」桌遊。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日圖中左起為汪喵USB加熱暖手抱枕賊柴柴款、握力器釘書機、知名插畫家「我是馬客」所出「誰來讓我靠」桌遊。（博客來提供）中央社記者陳政偉傳真 106年12月24日
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