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房市回溫 國產署都更案標脫金額年增20倍

發稿時間：2017/12/25 19:05

最新更新：2017/12/25 19:05

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（中央社記者邱柏勝台北25日電）房市築底，價格漸趨合理，帶動國有地都更案去化速度。根據國產署統計，今年國有地參與都更分回標售案共57戶，標脫39戶，總金額逾新台幣21億元，比去年1億2640萬元大增20倍。

近年房市下修，除導致國有地設定地上權招標案急凍外，國產署參與的都更案也乏人問津，其中最具指標性的案子，就是位於台北市中正區汀州路一段的「千荷田」建案，國產署共分回32戶，但因房市不景氣，去年僅標脫2戶，標脫金額1億2640萬元，而這也是去年國產署「唯2」標脫的案件，表現相當不理想，且尚未標脫的房子還得付管理費，等於是國產署的燙手山芋。

不過，今年房市「軟著陸」，房價緩步下修，且在國產署「降價求標」，陸續降價多次後，都更分回戶的標脫率終於有了起色，不僅千荷田曾創下一次標脫8戶的紀錄，位於台北市內湖區內湖路二段的「碧湖君鄰」14戶分回戶，也標脫了4戶，雖然標脫率不及3成，但已較去年明顯回溫。

總計國產署今年公開標售57戶都更分回案，共標脫39戶；總金額達21億2591萬元，比去年的1億2640萬元大增了20倍之多。國產署副署長邊子樹表示，今年國產署都更分回戶標售狀況轉佳，應與房價下修，並來到買方認為合理的價位有關。

此外，國產署明年初將公告新一波都更分回戶標售案，包含「千荷田」剩餘的1戶、內湖區民權東路三段的「聯勤三喜」2戶，以及中山區松江路的「東西匯」6戶，預計1月底、農曆年前開標。

至於「碧湖君鄰」，國產署手中尚有10戶尚未標脫；而位於大安區羅斯福路三段的「耕曦」今年交屋，國產署分回44戶，這些都更分回戶明年也將擇期公開標售。其中「耕曦」位於台北市精華區，且為小坪數規劃，總價較低，應可獲得民眾青睞。1061225

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