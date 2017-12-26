星巴克前進馬祖南竿 全國唯一開暖氣門市

（中央社記者陳政偉台北26日電）統一星巴克完成離島開設門市最後一塊拼圖，台、澎、金、馬最北端的馬祖南竿門市今天開幕，除門市吧台設計結合當地特色「藍眼淚」，為體恤顧客，也特別裝設暖氣。



統一星巴克表示，今天排隊人數估計破500人，且馬祖紀念杯截至目前為止已快銷售完畢。馬祖門市是統一星巴克全台第424間門市，同時完成台、澎、金、馬各縣市都有星巴克門市目標。



統一星巴克資料，馬祖門市位於南竿福澳港旁，門市僅一層樓，總面積46坪，是全台唯一配備暖氣門市。馬祖冬天氣溫低，為體恤顧客裝設暖氣。



統一星巴克說，馬祖門市不僅有一般咖啡飲品，還引進手沖咖啡服務（Pour over）。門市設計呼應馬祖風土特色，融入馬祖特有奇景「藍眼淚」，結合在地素材「閩東式石屋建築」、「傳統日曬編織竹篩」等。



吧台以穿透式空間設計，面對福澳港與濱海大道景色，客席牆面水泥磚運用馬祖傳統閩東式石屋建築，砌石屋傳統工法「工字切」和「人字切」手法呈現，呼應馬祖因自然侵蝕形成的幾何線條花崗岩地形。



吧台上方懸吊著的燈光設備，取其眼淚及星巴克女神身上的鱗片形狀，概念來自馬祖獨有代表性奇景「藍眼淚」。



統一星巴克西元2004年於澎湖馬公市陸續開設2家門市，後來基於營運考量暫停在當地服務。睽違近10年，今年3月才重新開出門市。



2014年星巴克選在金門尚義機場旁開設門市，在澎湖星巴克暫停服務後，當時這間星巴克是唯一離島門市。1061226