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信鴿產學合作揭新頁 柯建銘:創雙贏效益

發稿時間：2017/12/27 11:54

最新更新：2017/12/27 11:54

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（中央社記者溫貴香台北27日電）國內學術與信鴿產業策略聯盟透過病鴿篩檢降低運輸傳染風險，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天說，這不僅開啟信鴿產業與學界的合作新頁，進而創造產學界的雙贏效益。

屏東科技大學與一鴿文創股份有限公司今天在屏東科技大學簽訂策略聯盟協議，一鴿文創公司會後發布新聞稿表示，屏東科技大學校長戴昌賢率領學校重要主管、一鴿文創股份有限公司董事長何幸芳率領重要幹部出席簽訂策略聯盟協議。台灣鴿病研究專家蔡信雄教授親臨會場，為台灣首次以信鴿研究為主題的產學合作案做見證。

根據統計，全台約120萬隻信鴿，與信鴿產業鏈相關人口約30萬人，飼養信鴿約7萬人。何幸芳表示，信鴿文化為台灣在地文化的一環，針對鴿友需求，提供產界及學界相互經驗與技術交流，深入信鴿產業，結合雙方特色進行產學合作計畫。

何幸芳說，這項計畫由屏科大教授莊國賓擔任主持人，進行疾病篩檢的研發，希望藉由生物科技等先進技術來篩檢病鴿，有效提昇產學競爭力。

協助生物科技產業發展不遺餘力的柯建銘表示，信鴿是台灣重要產業，透過文創與學術界的策略聯盟，不僅開啟信鴿產業與學界的合作新頁，更希望透過此舉將學術研究運用在產業界，不僅提升研發技術，也能提昇產業競爭力，進而創造產學界的雙贏效益。1061227

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