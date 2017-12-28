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電信低價吃到飽打死不退 NCC：要勇敢

發稿時間：2017/12/28 12:53

最新更新：2017/12/28 13:03

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（中央社記者江明晏台北28日電）台灣電信產業今年低價吃到飽持續，5大電信「敵不退、我不退」，NCC今天喊話「要勇敢」；但業者坦言，明年別說吃到飽退場，就連要提高吃到飽門檻都很難。

台灣通訊學會今天舉辦年會「2018通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，5大電信總經理今天均出席，電信三雄總經理更對從2012年起行動電信營收不斷下降相當憂慮。

電信業今年4G低價吃到飽趨勢持續，儘管今年2月底有相繼退場的契機出現，最終仍是曇花一現，在競爭壓力驅使下，5大電信呈現「敵不退、我不退」的僵局，導致數據量雖然不斷飆升，電信行動營收卻不增反減，恐造成電信業在建設網路與投資5G時縮手。

對此，NCC發言人翁柏宗今天在會中鼓勵業者「要勇敢」，意即希望業者勇敢跨出第一步，不管是誰率先鳴槍，盼能打破目前僵局，挽救惡性循環的局面。

明年吃到飽能否退場？中華電信總經理謝繼茂今天表示，「去年就有勇敢(退場)過，但大家都不跟我們，結果就很慘」，他說，「大家都說我們是龍頭，要率先開槍，但被咬過後，往後要考慮退場或拉高門檻都會很謹慎。」

至於明年吃到飽是否有退場可能性？謝繼茂坦言不可能，就連將吃到飽拉高門檻的機會也沒有，市場連188終身吃到飽都出來了，但門檻要再往下也很難。

台灣市場小卻有5家電信業者，遠傳電信總經理李彬表示，任何市場有超過胃納量的競爭者，就會有市值往下掉的狀況，主管機關要業者勇敢，但當業者開始勇敢，只能試一下水溫，2個禮拜就只能被迫縮回來，主管機關「講勇敢」也只是空話。

明年吃到飽能否退場或是提高門檻？她認為，只要台灣有5家電信業者，加上明年3G到期，用戶要加速升級到4G，目前競爭態勢，不會太可能發生。

低價吃到飽成趨勢，業者在吃到飽上的競爭今年以來未曾間斷，今年第4季限速21Mbps吃到飽更成為電信業重要戰場，台灣之星在雙11快閃推出的「188元終身上網吃到飽」，限速21Mbps，吸引6萬用戶申辦，遠傳、台灣大哥大也相繼推出限額限速吃到飽，月付新台幣500元有找。1061228

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