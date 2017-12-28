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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署

義大利解散國會 明年3月大選後政局難料

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電費加油行動支付 明年上半年上路

發稿時間：2017/12/28 20:09

最新更新：2017/12/28 20:09

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（中央社記者黃雅娟、朱則瑋台北28日電）明年起多項行動支付業務將啟動，連繳電費、加油都可不用現金。中油明年4月起，38個加油站率先試辦行動支付；以行動支付方式繳納電費，明年6月底前就可上路。

立法院經濟委員會今天下午邀經濟部及相關單位報告「國營及公股事業為響應新南向政策之投資布局計畫、執行期程、最新進度以及預期達成績效」。

民主進步黨籍立法委員余宛如質詢時表示，行政院期待西元2025年行動支付普及率可達90%，達到無現金社會。國家發展委員會希望由國營事業帶動，目前台電、中油及台水預計推出的行動支付計畫為何？

台電董事長楊偉甫表示，包括行動支付、電子支付與第三方支付等，會在明年6月底前上路；台水董事長郭俊銘說，明年3月會啟用QR Code及eBill繳交水費；中油董事長戴謙表示，明年4月起38個加油站會試辦行動支付，7月1日起中油旗下直營加油站會全面適用。

至於傳統支付方式是否退場？郭俊銘表示，民眾繳費後未必會確認帳單，台水還是鼓勵民眾使用銀行轉帳，目前有90%用戶都使用轉帳，銀行紀錄保留較久，對民眾來說更安全。

台電說，自行開發的台電e櫃檯應用程式（APP）上線一年，超過4萬戶註冊，11月使用信用卡付款約1700多戶。預計明年上半年將以複數決標方式，電費將可採行動支付等方式繳納，目前已接洽約20家支付業者，未來合作後可望將郵寄電費帳單等成本直接回饋給民眾。

目前逾期帳單民眾只能到台電營業處繳納，台電表示，未來考慮明年第1季將先在台電e櫃檯應用程式裡適用，避免民眾因逾期繳費，後端資訊通知時不清楚，造成已繳費卻遭台電斷電等情形。

另外，媒體報導3名立委大打空污牌，但近5年內卻申請台電新台幣3310萬元補助，立法院經濟委員會日前通過臨時提案，要求台電應公開10年內相關補助內容，未來每3個月更新一次。

時代力量籍立委徐永明質詢時追問，補助資料公布具體時程為何？拖到現在依舊沒消息。

經濟部次長龔明鑫受訪時說，資料真的很多，台電還在整理，至於公布資料內容為何，要等台電彙整送到經濟部後才知道，會要求台電盡快整理，並送資料到委員會。1061228

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