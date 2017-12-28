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金融支付多元 經部新增禮券履約保證方式

發稿時間：2017/12/28 21:08

最新更新：2017/12/28 21:08

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（中央社記者廖禹揚台北28日電）為因應金融支付多元發展趨勢，經濟部針對禮券公告新增「信用卡或金融卡收單業務銀行」及「兼營電子支付機構」等2項履約保證方式。

經濟部商業司今天發布新聞稿說明，由於禮券屬預付型交易，為保障消費者兌換商品權益，經濟部依據消保法發布的「零售業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，零售業者若發行禮券，款項須先辦理履約保證，方式包括銀行履保、銀行信託、同業互保、公會聯保、由經濟部許可履約保證方式，目前大型零售業多採銀行履保或信託方式，小型企業則因成本考量，較少採用。

經濟部在今年9月11日公告新增「專營電子支付機構」的履約保證方式外，12月26日再公告新增「信用卡或金融卡收單業務銀行」及「兼營電子支付機構」等2種新履約保證方式。

商業司說明，若業者簽約發行禮券的銀行具有保管機制，可在消費者刷卡購買禮券後先保管款項，待消費者兌換商品後再撥款予業者，業者可不另行辦理履約保證或信託。

專營電子支付機構包括歐付寶、國際連、橘子支行動支付、台灣電子支付及智付寶等5家公司，因依特別法已有履約保證規定，不必再重複進行履保；而包括銀行、中華郵政及電子票證發行機構等兼營電子支付機構，由於目前履約方式與專營電子支付機構相同，因此一併放寬，不需重複履保。

商業司指出，銀行辦理電子支付業務或信用卡收單業務，都扮演價金保管的中介者，若保管期間業者發生破產、歇業等問題，無法向消費者支付商品或提供服務時，銀行將依消費者請求返還禮券款項，以保障資金的安全性，並降低消費者購買禮券的風險。1061228

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