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國研院攜手工研院 發展智慧醫材產業

發稿時間：2017/12/29 12:36

最新更新：2017/12/29 12:36

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（中央社記者朱則瑋台北29日電）國研院今天與工研院簽署「智慧醫材創價平台」合作意向書，要透過雙方生醫研發輔導能力，以竹北生醫園區為核心，推動高附加價值智慧醫療器材開發。

國家實驗研究院擁有專業醫材開發與驗證能量，可提供從醫材產品規格、原型製作、動物試驗到臨床前試驗等服務；工業技術研究院則具備高階醫電與影像、再生醫學研發與體外診斷、雛型品試製、檢測服務、GMP試量產場域等研發能量。

雙方今天宣布將攜手合作，簽署「智慧醫材創價平台」合作意向書，希望一次解決技術、驗證、法規的關卡，建構強大創新醫材研發生態系統，縮短醫材產品上市前驗證時程及經費，協助台灣產業界加速取得產品上市許可，並推動AI生醫技術發展能與國際接軌。

「智慧醫材創價平台」將以新竹生物醫學園區為核心，建構創新醫材結合人工智慧的價值再造平台。

國研院儀科中心主任楊燿州說，台灣醫療器材產業發展策略是以「創新、高值」為目標，國研院與工研院都具專業生醫能量，這次簽約合作，雙方將共同協助國內醫療器材新創團隊快速跨越障礙，引領國內醫療器材產業進入高階高值的新世代。

工研院生醫所長林啟萬指出，近年來「以人為本」的健康照護與疾病預防觀念逐漸被重視，也加速個人精準醫療與智慧診療醫材產業興起，假使未來能結合台灣產業既有醫療服務與資通訊技術優勢，可望再為產業加值、產值翻倍，工研院及國研院會努力幫助台灣生醫產業發展，並協助拓展全球市場。1061229

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