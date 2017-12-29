年底房市成交增溫 桃園量增顯著

（中央社記者韋樞台北29日電）月底房仲統計最新自家成交行情，包括台灣房屋地產集團和永慶房產集團均發現，桃園和新北等都市房屋成交量均增；其中桃園量增顯著，房仲認為，主要是換屋族出籠，購屋總價提升。



台灣房屋地產集團統計台灣房屋與優美地產七都的成交行情價量變化，12月對11月普遍量增價緩跌。量增最多是桃園9.5%，次多為新北9.1%與新竹8.4%；價格部分，高雄價增2.6%，新北增2.5%，其餘皆跌。



永慶房產集團則發現，12月是傳統購屋旺季，剛性需求不減，民眾購屋意願仍強，12月延續11月房市買氣，大致持平。與11月相比，12月房市交易量，台北市成長3%，新北量增2%，桃園增加5%，新竹縣市略減4%，台中減少2%，台南與高雄則分別量微縮2%與3%。



台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園12月換屋族群出籠，且平均購屋總價在新台幣1300萬元到1400萬元，較11月總價預算增加300萬元到400萬元，交易熱區為桃園區、八德區、中壢區、平鎮區。



新竹地區交易以新竹市為主，平均購屋總價在1100萬元到1200萬元，較11月總價預算增加200萬元到300萬元，以3到4房住宅產品為主，與11月小宅產品相比，12月平均單價相對降低。



台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底是傳統購屋旺季，買方積極度增加，第4季帶看量和出價率比第3季增加3成，不少屋主也把握年前買氣，讓價換成交，抱現金過年，因此較11月呈現價修格局。



永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，今年以來民眾購屋信心回穩，購屋態度轉趨積極，9月之後房市交易量逐月小增，加上年底房市交易旺季來臨，民眾購屋需求仍強勁，讓11月交易量維持高檔，而12月也延續交易熱度，交易量與11月持平。此外，若與去年12月同期相比，全台交易量增16%，顯示今年房市表現持續回溫。1061229