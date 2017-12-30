跨境電商趨勢 貿協攜手國外平台深入市場

（中央社記者廖禹揚台北30日電）跨境電商成為廠商打入國外市場一大利器，貿協藉與國外當地平台合作，推廣台灣優質產品，今年印尼、越南成果豐碩，法國業者月初也訪台洽談，雙方正在評估合作可能性與方案。



電商崛起，跨境貿易界線較以往模糊，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳剛上任就將這波趨勢列為貿協發展重點之一，今年5月底召開動腦會議「數位、科技、新貿協」，重新定位貿協。



黃志芳表示，現在越來越多企業利用人工智慧協助決策，同時利用雲端擴充業務的企業日漸增加，貿協作為傳統貿易推廣機構，勢必受新科技衝擊，須思考如何利用數位與新科技「迎頭趕上」。



動腦會議後，貿協組織再造，新增市場拓展處與產業拓展處，並將網路中心改制為數位商務處，進一步推動電子商務業務。黃志芳說，命名為「數位」而非電子商務，是因數位概念較電子更廣，不侷限在電子商務。



貿協數位商務處長李惠玲接受中央社記者訪問表示，貿協的台灣經貿網過去是以B2B（企業對企業）為主，提供廠商接單、報價與詢價平台，現在要協助廠商進入跨境電商領域，轉為B2C（企業對個人），除過去B2B經驗，貿協在全球各地據點及多語種人才具優勢基礎。



李惠玲說，要跨入新領域，最難的是「從0到1」這一步，許多傳統產業因人事成本考量，可能會直接請原有員工去學習「跨境電商怎麼做」，數位商務處開辦多種相關課程，今年首次與eBay合作，由eBay固定合作的顧問公司提供訓練課程，從申請帳號開始，一步步輔導廠商上架、行銷。



李惠玲表示，跨入電商領域，很重要的是「品牌」概念，很多廠商過去主要做OEM（委託代工）或ODM（設計代工），沒自有品牌，藉貿協幫助首次直接接觸消費者，可開始「試水溫」，進一步了解主要顧客族群、產品評價等；就像扶植新創產業，這些廠商熟悉電商運作模式後就能「單飛」，將資源留給其他需要協助的廠商。



除與國際知名電商平台合作，李惠玲說，貿協發展跨境電商策略是「與既有在地平台合作」。貿協去年在新南向國家舉辦5場台灣形象展，分別與印尼blibli及越南TIKI等兩個電商平台談定合作，要在這兩個以快速運送與可信度深受當地人喜愛的電商平台上打造「台灣館」。



李惠玲表示，這兩個平台過去以寄倉為主，藉這次與貿協合作開始發展「跨境館」，與blibli合作的廠商已從9月底開始陸續上架，以寄倉為主、跨境為輔，目前已有40家、600多項產品上架。



TIKI則規劃「all in one」服務，囊括寄件收件等整個物流系統，18日已在試營運台灣館，目前有14家廠商配合寄倉、700多項產品上架，陸續將再視物流系統整合情形陸續招商簽約。



藉台灣館建立，貿協希望帶動台灣優質產品輸出，建構台灣整體知名度，讓國外市場更了解台灣品牌、增加黏著度。李惠玲表示，blibli與TIKI都有提供建議品項，如美妝、3C、保健食品、服務配件、母嬰產品等商品在印尼可能較受歡迎。



為打入當地市場，貿協提供型錄翻譯工作，協助廠商將產品資料翻為印尼文或越南文，由於印尼穆斯林人口占多數，blibli也協助嚴格審查，包括清真認證及教徒可能在意的圖像或產品等。



除新南向國家，李惠玲透露，法國當地平台業者12月初也訪台洽談，目前雙方正在評估合作可能性與方案，明年希望進一步向德語系國家發展，或西班牙語系、義大利語系國家都有可能。1061230