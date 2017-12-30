雨遮不登記不計價 杜絕建商坪數灌水

發稿時間：2017/12/30 09:02
最新更新：2017/12/30 11:11
字級：
雨遮新制專題（1）（中央社記者陳政偉台北30日電）從民國107年起，地籍測量實施規則修正，雨遮、屋簷將不登記、不計價，以資訊透明杜絕建商靠雨遮灌水坪數。民眾要買107年後取得建照的預售屋，須睜大眼睛看清楚附屬建物。106年1月9日修正發布地籍測量實施規則部分條文，因屬制度重大變動，為讓民眾及產業界有充分時間因應緩衝，新制適用時點訂為107年1月1日。屋簷、雨遮不登記新制上路後，將適用於107年1月1日後申請建照建物，不影響已完成產權登記原有建物。什麼是雨遮？內政部資料，是距窗戶或開口上方不超過50公分的構造物，有遮陽、避雨功用，範圍自窗戶或開口兩側外緣向外起算最多各50公分，超過50公分就不納入登記。內政部過去對雨遮測繪登記範圍沒明確規定，國內現行房屋交易，是以建物登記面積做為計價基準，而公共設施及陽台、雨遮附屬建物，都是建商會計入坪數的「虛坪」。建物登記面積與建管執照面積不一，給予建商「虛坪」機會，使買屋者花冤枉錢，也引起預售屋買賣糾紛，影響消費者權益。過去少數建商在建案設計上，創造沒實際效益的雨遮，如環繞建物一圈的「土星環」，再將虛坪計入買賣坪數，甚至與室內主建物每坪價格相當，讓消費者花大錢卻無實際室內坪數。內政部地政司長王靚琇表示，雨遮不登記、不計價上路後，新屋當然按新制，舊屋仍按舊制，100年前可登記、可計價，100年到107年新制上路前，可登記、不計價。王靚琇說，不動產市場上常見建商或賣屋者誤導買屋民眾，將虛坪放入建案總面積，常有民眾反映在買賣契約中因透露訊息不完整，易被誤導。監察院也在99年要求內政部檢討虛坪問題，政府順應民眾要求，未來雨遮不再辦理登記，回歸市場機制，讓買賣有市場公平競爭環境，期望達到登記制度及公平交易目的。不過，業界擔憂，政策不溯及既往，建商甚至在106年底引發搶照潮。目前市面上有的計價、有的不計價，勢必進入過渡期，買賣雙方都希望政府釐清。王靚琇表示，建商提出的購屋總價可能包括主建物、附屬建物、公設及車位等各項內容，透過實價登錄制度，可區分出各項目單價。民眾可自行判斷需求，也是資訊公開透明用意。王靚琇說，新制與舊制相比，「其實就是要問清楚買了什麼」，政府鼓勵民眾透過實價登錄系統，買房時更精準比較主建物與附屬建物實際坪數，就可知道單價呈現狀況，有利做出購屋選擇。1061230延伸閱讀》雨遮不計坪 買房要做足功課回推實坪延伸閱讀》房屋坪數打回原形 建商精明分攤成本
中央社新聞粉絲團
對此新聞評分：
台中高雄遊行串聯反空污
一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）
台灣杉遺世獨立之美
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English mobile
English iPhone
English Android
財經 iPhone
財經 Android