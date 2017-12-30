明年電視面板價格 專家：觀察2因素

（中央社記者潘智義台北30日電）專業市調機構IHS資深研究總監謝勤益說，影響明年電視面板價格有2個重要因素，短線看韓廠產線調整狀況，長線觀察中國大陸10.5代新廠產能對市場供需衝擊。



謝勤益分析，雖然中國大陸面板廠擴充新產能，造成面板供給過剩壓力，但另一方面，南韓面板廠部分產線轉型，從液晶面板（LCD）改為有機發光二極體（OLED），緩和液晶面板供給過剩壓力。



他說，明年第1季韓廠部分8.5代產線調整，產品從40吋區間改為生產50吋以上大尺寸電視面板，須暫時停產因應，也是緩和液晶面板供給過剩壓力因素。



謝勤益說，南韓面板廠提高大尺寸面板產能，第1季機台須調整，整體產能利用率下降約5%到10%，緩和電視面板價格下跌壓力，使價格平穩一些，甚至第2季還可能止跌。



除上述影響面板供需因素，他說，明年各運動賽事仍有機會帶動50吋以上大尺寸電視需求，有利緩和電視面板跌勢，但中國大陸面板廠京東方10.5代廠新產能開出，鎖定65吋電視面板，將使65吋電視面板有供過於求疑慮。



他說，中國大陸面板廠京東方10.5代面板廠在西元2018年量產後，華星光電10.5代廠也將在2019年跟進，至於鴻海，也就是富士康集團的10.5代廠預估要到2020年才量產。1061230