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轉型數位國家 經部4億打造寬頻應用街區

發稿時間：2018/01/02 15:35

最新更新：2018/01/02 15:35

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）政府宣示「數位國家．創新經濟」願景，經濟部將投入4億經費，在民國109年底前打造60個數位寬頻應用街區，形塑「偏鄉一條街」，業者可自行提案參與遴選。

為協助完善偏鄉數位普及，保障國民上網基本權利，行政院規劃前瞻基礎建設計畫，其中數位建設以「超寬頻網路社會發展為核心」，並要落實「數位平權」。

經濟部中小企業處為普及中小企業數位應用，將投入前瞻計畫的3期共4億經費，藉由打造數位寬頻應用街區來形塑「偏鄉一條街」，逐年建構不同類型的示範性推廣街區，進而帶動周邊城鎮的數位發展。

中小企業處已公布數位寬頻應用街區計畫提案申請規範，將以數位發展程度在3至5級鄉鎮區域為主軸，規劃至109年底前將輔導60個區域。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）106年7月公布行動上網速率評量結果，數位發展程度3至5級地區多未達全國行動上網速率平均值水準，經濟部官員指出，全國368個鄉鎮區域中，有243個屬3至5級區域，根據中小企業處公布的提案申請規範，分別可享有額外加分機會。

第一期提案申請至1月16日下午5時截止，評分項目包括「街區結合智慧科技及行動化科技應用/營運模式/網路行銷/智慧互動服務導入規劃」、「提案團隊之專業能力、經驗及與地方政府、在地青年團隊或組織之合作程度」、「數位寬頻服務平台之掌握能力，及相關可介接之資源與後續衍生性相關應用」。

以及「帶動中小企業家數、導入效益（商機及使用次數）及外溢效益」、「街區完備程度及相關永續經營規劃」及「經費配置之完整性及合理性」。業者可自行統合相關或鄰近業者，統合提案，也可與地方政府合作。

中小企業處3日、4日、5日將分別在高雄、台北、台中舉辦提案說明會。1070102

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