京元電逐季成長到Q3 打進比特幣供應鏈

（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）京元電總經理劉安炫表示，續布局車電、工業、5G、物聯網等應用。法人估京元電業績可逐季成長到第3季，間接打進比特幣供應鏈，整體產能擴充上看1成。



半導體晶圓測試廠京元電今天在新竹舉辦媒體聚會。



展望今年營運動能，劉安炫表示，車用電子應用穩健成長，安全晶片、繪圖處理器、光學感測元件、微控制器滲透率持續增加，物聯網相關記憶體和微控制器成長趨勢正向看待。



劉安炫指出，京元電也積極布局工業領域，此外也持續布局5G基地台和基頻晶片相關測試。



在產能布局，劉安炫表示，京元電今年持續擴充產能，在中國大陸蘇州和台灣苗栗銅鑼廠擴充機台和廠房，預估3月到5月可擴充完畢，整體產能規模可增加8%到10%，因應2019年包括基頻、電源管理、收發器、車用電子、光學感測元件等產能測試需求。



法人指出，京元電也透過繪圖處理器測試、特殊應用晶片（ASIC）測試、高速運算晶片測試短急單，間接打進比特幣應用供應鏈。



展望今年業績表現，法人預估，京元電第1季業績可較去年第4季小幅成長1%到2%，主要是去年底半導體上游拉貨動能持續穩健，加上中國大陸中低階手機1月到2月新機開始湧現，有助半導體後段測試3月開始業績揚升。



法人預期，京元電今年業績可望逐季成長到第3季，預估9月可望是今年單月高峰，單月業績可望超過新台幣18億元，挑戰歷史新高。



從車用電子應用來看，今年車用電子測試占京元電整體業績比重，預估可到5%到10%區間。1070102