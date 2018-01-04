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與中FTA服貿談判前 韓辦聽證會

發稿時間：2018/01/04 16:05

最新更新：2018/01/04 16:05

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（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓產業通商資源部今天表示，政府明天將在韓國國際會展中心（COEX）舉辦聽證會，在與中國進行韓中自由貿易協定（FTA）服務投資後續談判前，聽取各界意見。

南韓聯合新聞通訊社報導，2015年12月20日生效的韓中自由貿易協定，聚焦在降低製造業等貨物領域的關稅稅率，雖然兩國商定開放部分服務、投資、金融等領域，但市場開放程度比較低。

根據韓中FTA協定文規定，韓中將在FTA生效後2年內開啟相關談判，就進一步開放服務、投資市場事宜進行磋商。

伴隨著南韓總統文在寅2017年12月訪問中國大陸，南韓產業通商資源部12月中旬與中國商務部簽署諒解備忘錄（MOU），商定今年初啟動「FTA服務投資」後續談判。

報導說，預計FTA後續談判將採用負面表列的方式，列出禁止適用的清單。由於中國針對整體服務和投資領域首次以這種方式談判，因此南韓相關行業對談判相當期待。

聽證會主題包括韓中FTA服務投資後續磋商的經濟效應、南韓企業進入中國服務市場的前景等，南韓經濟界和法律界許多專家學者將出席。南韓政府將廣泛聽取在聽證會上提出的意見，向國會提交相關報告後，與中國啟動第一輪談判。1070104

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